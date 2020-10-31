制造业持续回暖 三大采购经理指数连续8月位于扩张区间

人民网北京10月31日电 （杨曦）国家统计局今日发布的中国采购经理指数（PMI）显示，10月份，中国制造业采购经理指数为51.4%，与上月基本持平；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为56.2%和55.3%，分别高于上月0.3和0.2个百分点，连续保持回升势头。三大采购经理指数连续8个月位于扩张区间。

制造业采购经理指数保持稳定

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业PMI已连续8个月处于扩张区间，表明制造业总体持续回暖。本月制造业呈现的主要特点有：一是产需保持较快恢复，二是进出口指数在荣枯线以上同步回升，三是需求持续回暖带动价格回升，四是企业信心不断增强。

从企业规模看，大型企业PMI为52.6%，略高于上月0.1个百分点；中型企业PMI为50.6%，比上月微落0.1个百分点；小型企业PMI为49.4%，比上月下降0.7个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

生产指数为53.9%，虽比上月微落0.1个百分点，但仍高于临界点，表明制造业生产量继续增长。

新订单指数为52.8%，与上月持平，表明制造业市场需求保持稳定恢复。

原材料库存指数为48.0%，比上月下降0.5个百分点，表明制造业主要原材料库存量有所减少。

从业人员指数为49.3%，比上月下降0.3个百分点，表明制造业企业用工景气度小幅降低。

供应商配送时间指数为50.6%，虽比上月微落0.1个百分点，但仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月加快。

非制造业商务活动指数连续三个月回升

10月份，非制造业商务活动指数为56.2%，比上月上升0.3个百分点，连续8个月高于临界点，非制造业复苏步伐有所加快。

分行业看，建筑业商务活动指数为59.8%，低于上月0.4个百分点。服务业商务活动指数为55.5%，比上月上升0.3个百分点。从行业情况看，铁路运输业、航空运输业、住宿业、电信广播电视卫星传输服务、文化体育娱乐业等行业商务活动指数位于60.0%以上，资本市场服务等行业商务活动指数位于临界点以下。

新订单指数为53.0%，虽比上月回落1.0个百分点，但仍高于临界点，表明非制造业市场需求继续改善。分行业看，建筑业新订单指数为53.1%，比上月回落3.8个百分点；服务业新订单指数为52.9%，比上月回落0.6个百分点。

投入品价格指数为50.9%，比上月上升0.3个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体继续上涨。分行业看，建筑业投入品价格指数为52.9%，比上月上升1.6个百分点；服务业投入品价格指数为50.6%，比上月上升0.1个百分点。

销售价格指数为49.4%，比上月回升0.5个百分点，表明非制造业销售价格总体回落幅度有所收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为52.3%，比上月上升1.3个百分点；服务业销售价格指数为48.9%，比上月回升0.4个百分点。

从业人员指数为49.4%，比上月回升0.3个百分点，表明非制造业用工景气度有所改善。分行业看，建筑业从业人员指数为53.2%，比上月回落1.4个百分点；服务业从业人员指数为48.7%，比上月回升0.6个百分点。

业务活动预期指数为62.9%，比上月微落0.1个百分点，继续位于高位景气区间，表明非制造业企业信心保持稳定。分行业看，建筑业业务活动预期指数为67.1%，比上月回落0.7个百分点；服务业业务活动预期指数为62.2%，与上月持平。

综合PMI产出指数稳中有升

10月份，综合PMI产出指数为55.3%，比上月上升0.2个百分点，表明我国企业生产经营活动继续加快恢复。

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