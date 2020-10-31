前三季度全国铁路完成投资5531亿元

本报北京10月30日电 （记者丁怡婷）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：第三季度全国铁路固定资产投资完成2272亿元，前三季度累计完成5531亿元，投产新线1926公里，新开工项目15个，新增投资规模超过4800亿元，铁路建设有序推进。
与此同时，增运补欠成效显著。第三季度国家铁路发送旅客6.92亿人次，较第二季度增长66.3%；通过扩大大宗货物、多式联运、集装箱等货物运量，挖掘市场潜力，第三季度国家铁路完成货物发送量9.31亿吨，较第二季度增长7.1%。中欧班列单月开行突破1200列，9月份日均货运装车突破17万车。
国铁集团有关负责人介绍，受铁路客货运量快速增长等因素带动，第三季度国铁集团实现收入2755亿元，当季扭亏为盈，其中客货运输收入完成1802亿元，较第二季度增长27.9%。
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