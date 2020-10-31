描绘中国发展蓝图  利好全球经济复苏

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京举行，全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。海外专家学者认为，关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议高瞻远瞩、目标明确，为中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程描绘宏伟蓝图，增强了各国对中国发展前景的信心，利好新冠疫情下世界经济复苏。

俄罗斯圣彼得堡国立大学东方系常务副主任阿列克谢·罗季奥诺夫认为，中国在“十三五”时期取得的成就吸引了全世界的关注，中国在国际舞台上正发出越来越响亮、越来越有分量的声音。关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议提出生态文明建设实现新进步，主要污染物排放总量持续减少，这是中国对保护环境、应对气候变化等人类共同重要课题作出的坚定承诺。

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新认为，关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议为中国未来经济和社会全面发展提出了切实有效的发展蓝图。中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构持续优化，高科技产业实现核心技术突破，内陆和沿海地区协调发展。同时，中国提出构建新发展格局，将有效提高中国经济核心竞争力，提升其在全球供应链中的地位。

法国席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃表示，中国在“十三五”时期取得了令人瞩目的成就，脱贫攻坚和共建“一带一路”取得丰硕成果，体现了中国政策规划的优越性和高效率。在国际格局变化和新冠疫情影响的背景下，关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议更加注重经济发展的质量和效益，在扩大内需、对外开放、绿色发展、科技创新等方面提出具体举措，将有力助推中国实现繁荣发展，也将有助于疫情后世界经济复苏。

韩国韩中城市友好协会会长权起植认为，“十三五”时期中国综合国力大幅提升，取得世界瞩目的成就。关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议充分展现了中国的开放自信，以及中国领导层的决心和远见，将为全球经济增长和世界和平发展作出贡献。

老挝国际问题研究专家、老中友协秘书长西昆·本伟莱表示，全会提出把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，同时推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，这说明中国发展重视科技和环保，有利于长期发展、行稳致远。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯认为，中国在“十三五”时期经济结构持续优化，人民生活水平显著提高，脱贫攻坚成果举世瞩目。关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议提出将在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，这将有效提高中国经济增长质量，显著提升创新能力，有助于促进工业升级换代。此外，中国还提出将推动共建“一带一路”高质量发展，这将进一步促进沿线国家经济融合发展。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议提出中国改革开放将迈出新步伐，这给世界带来更多合作共赢机会。柬中刚刚签署自贸协定，这为柬农业产业创造更广阔市场，相信今后将有更多柬埔寨农产品走向中国消费者，中国扩大对外开放将助推柬埔寨经济复苏。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚表示，中国经济增长方式已逐步向科技创新推动更高层级经济增长模式转变。在新冠疫情重创世界经济的当下，中国提出要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，这既有利于中国自身持续发展，也将给世界带来更富吸引力和更加广大的市场。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，“十三五”时期，中国在脱贫攻坚、改善生态环境、经济平稳运行等方面收获丰硕成果，为全球可持续发展作出重要贡献。“十四五”时期，相信中国将基本形成更高水平开放型经济新体制，生态文明建设实现新进步，这将为世界其他国家发展提供范例，也将进一步促进全球包容性发展。

埃及开罗大学经济与金融法教授瓦利德·贾巴拉表示，关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议强调广泛形成绿色生产生活方式，提出生态文明建设实现新进步等目标，相信随着绿色、可持续经济继续发展，中国不仅将进一步巩固脱贫攻坚成果，而且也将进一步为实现联合国可持续发展目标作出积极贡献。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，中国发展模式值得发展中国家借鉴。“十四五”时期，中国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，无疑将对后疫情时代的全球经济振兴发挥引擎推动作用。

（新华社北京10月29日电 参与记者：鲁金博、章建华、陈威华、赵焱、毛鹏飞、夏立新、王丽丽、白林、孙晓玲、徐永春、陆睿、李碧念、陈斌杰）

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