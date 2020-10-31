“中国造”轨道交通装备出口墨西哥

10月29日晚，中车株洲电力机车有限公司为墨西哥第一大工业城市蒙特雷量身定制的轻轨车辆首列车成功下线，这是中国轨道交通装备产品首次出口墨西哥。此次下线的轻轨列车设计时速80公里，载客量355人，具有“高颜值、高性价比、高安全性、绿色节能、高舒适性”等特性。图为轻轨车辆首列车外观。
新华社发
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