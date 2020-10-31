麻辣财经：全面建成小康社会，“三农”账本变化大！

春生夏长，秋收冬藏，在一次次播种与收获中，农业农村“十三五”发展成就喜人。

“这几日，地里冒出青茬，冬小麦出苗了。”河北邯郸市永年区广府镇史堤村种粮大户刘军的笑容满面。收完玉米种小麦，3000多亩地，他一茬接着一茬种。

更让刘军的感慨的是，种地告别了看天吃饭，丰收底气足足的。刘军的细数变化：打药从“人背药桶”到“机器背人”再到“飞机喷药”；浇地从大水漫灌到移动式喷灌再到水肥一体……种地轻省了，成本低了，粮食品质更好了，小麦和玉米年产量能达到3000多吨。

这样的故事在广袤田野中不断上演。一家家“小账本”连成了农业农村发展的“大账本”。

农业农村部农情调度显示，截至10月28日，全国秋粮收获进度已近九成。农业农村部提出高标准高质量推进秋冬种生产，力争冬小麦面积保持3.3亿亩以上，冬油菜面积达到1亿亩，冬春蔬菜面积稳定在1亿亩左右，为夺取明年夏季粮油丰收打好基础，实现“十四五”农业生产良好开局。

在国新办近期举行的新闻发布会上，农业农村部副部长刘焕鑫介绍，“十三五”规划确定的农业农村发展各项目标任务胜利完成，为如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供了有力支撑。在今年在应对新冠肺炎疫情、洪涝灾害中，再一次让大家意识到，在党中央的坚强领导下，我们的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”稳稳的，为稳定经济社会发展大局、应对国内外风险挑战争取了战略主动。

14亿中国人的饭碗端得更牢

翻开农业农村“十三五”账本——

14亿中国人的饭碗端得更牢。8亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田建设任务已经完成。粮食产量将连续6年超过1.3万亿斤，产能再上一个新台阶。水稻、小麦自给率保持在100%以上，玉米自给率超过95%，肉蛋奶、果菜茶品种丰富、供应充裕，有效满足了人民群众日益增长的消费需求。

农业现代化建设迈上新台阶。农业科技进步贡献率突破60%，全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，主要农作物良种实现全覆盖。刘焕鑫介绍，“全国家庭农场超过100万家，农民合作社达到222.5万家，农业社会化服务组织达到89.3万个，成为引领现代农业发展的主力军，有力推动了小农户与现代农业有机衔接。”

农民收入提前实现翻番目标。农村居民人均可支配收入2019年突破1.6万元，提前一年比2010年翻一番，增速连续10年高于城镇居民，城乡居民收入差距持续缩小，由2015年的2.73∶1缩小到2019年的2.64∶1。今年前三季度农村居民人均可支配收入达到12297元，实际增长1.6%，第四季度增速将继续提高。

脱贫攻坚取得决定性成就。产业扶贫政策覆盖了98%的贫困户，贫困地区累计实施产业扶贫项目超过100万个，建成各类产业扶贫基地超过30万个。每个贫困县都形成了特色鲜明、带贫能力强的主导产业。

乡村振兴实现良好开局

“乡村振兴实现良好开局。”刘焕鑫介绍，乡村振兴战略规划发布实施，党的农村工作条例颁布施行，乡村振兴制度框架基本形成。农村水电路讯等基础设施加快建设，教育、医疗、养老等公共服务水平不断提升，乡村治理体系进一步完善，乡村面貌焕发新气象。

“普遍建立了五级书记抓乡村振兴的领导机制。31个省全部成立了实施乡村振兴战略工作领导机构，建立乡村振兴实绩考核制度。”农业农村部总经济师魏百刚介绍，此外，规划先行、梯次推进的工作局面基本形成，乡村振兴的政策框架基本构建，一批标志性的重大工程启动实施。

乡村振兴，产业兴旺是重点。“各地各部门依托农业农村资源，加快发展乡村富民产业，推动农村一二三产业加快融合发展，努力让更多的就业机会留在农村、更多的二三产业增值收益留给农民。”魏百刚介绍。2019年全国建成农产品加工园1600个，发展规模以上农产品加工企业8.1万家，农产品加工业营业收入超过了22万亿元。各地建设了一批产值超过10亿元的特色产业镇和超1亿元的特色产业村。2019年休闲农业接待游客32亿人次，营业收入超过了8500亿元。

乡村振兴，生态宜居是关键。农业农村部党组成员吴宏耀介绍，“农村人居环境整治全面推开，取得重大阶段性成效，三年行动方案目标任务基本完成。”95%以上的村庄开展了清洁活动，村容村貌明显改善；农村厕所革命扎实推进，目前全国农村卫生厕所普及率达到65%以上，2018年以来累计新改造农村户厕3000多万户；农村生活垃圾污水治理等任务统筹推进，目前农村生活垃圾收运处置体系已覆盖全国90%以上的行政村。

农村改革持续深化

农村改革是农村发展的动力。刘焕鑫介绍，党中央、国务院对农村改革高度重视，经过全国上下的共同努力，近几年农村改革持续深化，取得了重要进展。

吴宏耀介绍，一批顶层设计的改革方案出台，一批纵深突破的改革试点实施，一批成熟定型的法律制度建立。通过改革，初步构建起了实施乡村振兴战略的“四梁八柱”，为实施乡村振兴战略提供了制度和政策保障。

农村改革持续深化。农村基本经营制度进一步巩固完善，2亿多农户领到土地承包经营权证。第二轮土地承包到期后再延长三十年政策出台，农村承包地所有权、承包权、经营权“三权分置”取得重大进展，新一轮农村宅基地改革试点启动实施。农村集体资产清产核资基本完成，6亿多人集体成员身份得到确认。农业支持保护制度逐步健全，以绿色生态为导向的农业补贴制度初步建立。

“下一步，我们将继续以处理好农民和土地的关系为主线，围绕完善农村产权制度和要素市场化配置机制，推出重大改革举措，促进城乡要素自由流动和平等交换，充分激发农村发展内生动力，为推进乡村全面振兴提供更加有力的制度支撑。”吴宏耀介绍。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)