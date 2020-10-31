打造“不可能的相遇” 中国茶超时空对话西方绘画艺术

10月30日-11月5日，小罐茶开启致敬大师系列之旅，与今日美术馆联手打造“致敬大师，品味经典”博物馆奇妙夜展览，穿越500年的时光，用现代黑科技还原一场身临其境、以茶为媒的“不可能的相遇”。

本次展览汇集了来自全球7个国家、13个城市、19个博物馆的艺术展品，利用全息投影等技术打造沉浸式的参观体验，为到场嘉宾带来了一场文化与艺术的视觉盛宴。通过演绎列奥纳多·达·芬奇（以下简称达·芬奇）、拉斐尔·桑齐奥（以下简称拉斐尔）两位艺术巨匠的旷世佳作，小罐茶让中国好茶传递的文化魅力与西方绘画艺术实现了超时空对话。

活动开幕当天，小罐茶C·CEO、金鹰奖最佳女演员童瑶，艺术家邹操、黄莺，小罐茶市场中心总经理梅江，小罐茶非遗制茶大师王顺明等艺术、人文领域重量级嘉宾悉数到场，进行了一场文化与艺术的交流，共同探讨大师精神的内涵。

在现场艺术氛围的熏陶下，童瑶有感而发：“大师精神意味着对作品极致的追求。无论是小罐茶的制茶大师，还是达·芬奇、拉斐尔这样的绘画大师，都在各自的领域做到了最好。”在影视作品中，童瑶也曾深入大山之中亲自探寻地方好茶，探寻一杯好茶背后的故事。

童瑶对于大师精神的理解也正是小罐茶策划“致敬大师系列”活动的初衷。梅江表示：“其实小罐茶自身便具有浓厚的大师基因，在小罐茶上市前，小罐茶走遍了全中国，去拜访茶农、茶专家，就为了能够制出中国好茶。在寻找的过程中，小罐茶遇到了不同茶品类的非遗传承大师，这些大师拥有代代相传下来的精湛制茶技艺，小罐茶便邀请他们加入并担任产品经理，对小罐茶的茶叶品质进行把关。”

小罐茶对于大师精神的诠释，充斥着展览的每一个细节，无论是人与画、与茶的互动体验，还是精美绝伦的展览呈现，都深深打动了每一位观展者。邹操提到，这次小罐茶的非常规艺术展是一次全新的尝试，是东方匠心经典好茶和西方美学传世杰作的一次碰撞和相遇。一方面是致敬与传承大师精神，另一方面则是让大师的智慧与技艺结晶能被更多人看到、听到、喝到、感受到，也让更多人了解到大师的精神。

无论是艺术，还是茶，人首先是传承大师精神的载体，有了大师监制与对品质极致的追求，才造就小罐茶的卓越品质。非物质文化遗产项目武夷岩茶（大红袍）制作技艺传承人、武夷岩茶国家标准主要起草人王顺明也现身艺术展，畅谈小罐茶的大师精神。他提到：“大师不仅仅是两个字而已，它所承载的是对于常规的勇于突破。能被称之为“大师”的缔造者，无论在物质或精神上都是艺术的集大成者。用一辈子的时间，只做一件事。就像做茶一样。”

时间，成就了非遗制茶大师经典的制茶技艺。创立初期，小罐茶创造性地整合了中国茶行业的优势资源，联合八位制茶大师，打造高品质的中国好茶，用现代化的方式传承中国好茶，每一杯好茶都是大师精神的凝聚，小罐茶举办此次艺术展也是将大师精神很好的诠释和体现。

中国是茶叶的原产地，也是茶文化的发源地，承载着上千年的历史文化沉淀，小罐茶传承大师精神，通过跨界联合的方式为消费者带来不一样的艺术体验，不仅让承载着大师精神和中国文化的小罐茶进入公众眼中，也让中国茶作为一种文化输出的载体，走向国际舞台。未来，小罐茶也将继续传承大师精神，致敬大师之作、品味经典文化，让世界了解中国茶文化的底蕴，让中国茶重新走向世界。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)