国家统计局：10月制造业采购经理指数为51.4%

中新网10月31日电 据国家统计局网站消息，10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%，虽比上月微落0.1个百分点，但自3月份以来连续位于临界点以上，表明制造业总体持续回暖。
从企业规模看，大型企业PMI为52.6%，略高于上月0.1个百分点；中型企业PMI为50.6%，比上月微落0.1个百分点；小型企业PMI为49.4%，比上月下降0.7个百分点。
从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。
生产指数为53.9%，虽比上月微落0.1个百分点，但仍高于临界点，表明制造业生产量继续增长。
新订单指数为52.8%，与上月持平，表明制造业市场需求保持稳定恢复。
原材料库存指数为48.0%，比上月下降0.5个百分点，表明制造业主要原材料库存量有所减少。
从业人员指数为49.3%，比上月下降0.3个百分点，表明制造业企业用工景气度小幅降低。
供应商配送时间指数为50.6%，虽比上月微落0.1个百分点，但仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月加快。
|表1中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
|单位：%
|PMI
|生产
|新订单
|
原材料
库存
|从业人员
|供应商配送时间
|2019年10月
|49.3
|50.8
|49.6
|47.4
|47.3
|50.1
|2019年11月
|50.2
|52.6
|51.3
|47.8
|47.3
|50.5
|2019年12月
|50.2
|53.2
|51.2
|47.2
|47.3
|51.1
|2020年1月
|50.0
|51.3
|51.4
|47.1
|47.5
|49.9
|2020年2月
|35.7
|27.8
|29.3
|33.9
|31.8
|32.1
|2020年3月
|52.0
|54.1
|52.0
|49.0
|50.9
|48.2
|2020年4月
|50.8
|53.7
|50.2
|48.2
|50.2
|50.1
|2020年5月
|50.6
|53.2
|50.9
|47.3
|49.4
|50.5
|2020年6月
|50.9
|53.9
|51.4
|47.6
|49.1
|50.5
|2020年7月
|51.1
|54.0
|51.7
|47.9
|49.3
|50.4
|2020年8月
|51.0
|53.5
|52.0
|47.3
|49.4
|50.4
|2020年9月
|51.5
|54.0
|52.8
|48.5
|49.6
|50.7
|2020年10月
|51.4
|53.9
|52.8
|48.0
|49.3
|50.6
|表2中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
|单位：%
|
新出口
订单
|进口
|采购量
|主要原材料购进价格
|
出厂
价格
|
产成品
库存
|
在手
订单
|生产经营活动预期
|2019年10月
|47.0
|46.9
|49.8
|50.4
|48.0
|46.7
|44.9
|54.2
|2019年11月
|48.8
|49.8
|51.0
|49.0
|47.3
|46.4
|44.9
|54.9
|2019年12月
|50.3
|49.9
|51.3
|51.8
|49.2
|45.6
|45.0
|54.4
|2020年1月
|48.7
|49.0
|51.6
|53.8
|49.0
|46.0
|46.3
|57.9
|2020年2月
|28.7
|31.9
|29.3
|51.4
|44.3
|46.1
|35.6
|41.8
|2020年3月
|46.4
|48.4
|52.7
|45.5
|43.8
|49.1
|46.3
|54.4
|2020年4月
|33.5
|43.9
|52.0
|42.5
|42.2
|49.3
|43.6
|54.0
|2020年5月
|35.3
|45.3
|50.8
|51.6
|48.7
|47.3
|44.1
|57.9
|2020年6月
|42.6
|47.0
|51.8
|56.8
|52.4
|46.8
|44.8
|57.5
|2020年7月
|48.4
|49.1
|52.4
|58.1
|52.2
|47.6
|45.6
|57.8
|2020年8月
|49.1
|49.0
|51.7
|58.3
|53.2
|47.1
|46.0
|58.6
|2020年9月
|50.8
|50.4
|53.6
|58.5
|52.5
|48.4
|46.1
|58.7
|2020年10月
|51.0
|50.8
|53.1
|58.8
|53.2
|44.9
|47.2
|59.3
10月份，非制造业商务活动指数为56.2%，比上月上升0.3个百分点，连续8个月高于临界点，非制造业复苏步伐有所加快。
分行业看，建筑业商务活动指数为59.8%，低于上月0.4个百分点。服务业商务活动指数为55.5%，比上月上升0.3个百分点。从行业情况看，铁路运输业、航空运输业、住宿业、电信广播电视卫星传输服务、文化体育娱乐业等行业商务活动指数位于60.0%以上，资本市场服务等行业商务活动指数位于临界点以下。
新订单指数为53.0%，虽比上月回落1.0个百分点，但仍高于临界点，表明非制造业市场需求继续改善。分行业看，建筑业新订单指数为53.1%，比上月回落3.8个百分点；服务业新订单指数为52.9%，比上月回落0.6个百分点。
投入品价格指数为50.9%，比上月上升0.3个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体继续上涨。分行业看，建筑业投入品价格指数为52.9%，比上月上升1.6个百分点；服务业投入品价格指数为50.6%，比上月上升0.1个百分点。
销售价格指数为49.4%，比上月回升0.5个百分点，表明非制造业销售价格总体回落幅度有所收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为52.3%，比上月上升1.3个百分点；服务业销售价格指数为48.9%，比上月回升0.4个百分点。
从业人员指数为49.4%，比上月回升0.3个百分点，表明非制造业用工景气度有所改善。分行业看，建筑业从业人员指数为53.2%，比上月回落1.4个百分点；服务业从业人员指数为48.7%，比上月回升0.6个百分点。
业务活动预期指数为62.9%，比上月微落0.1个百分点，继续位于高位景气区间，表明非制造业企业信心保持稳定。分行业看，建筑业业务活动预期指数为67.1%，比上月回落0.7个百分点；服务业业务活动预期指数为62.2%，与上月持平。
|表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
|单位：%
|商务活动
|新订单
|
投入品
价格
|销售价格
|从业人员
|
业务活动
预期
|2019年10月
|52.8
|49.4
|51.3
|48.9
|48.2
|60.7
|2019年11月
|54.4
|51.3
|53.2
|51.3
|49.0
|61.0
|2019年12月
|53.5
|50.4
|52.4
|50.3
|48.3
|59.1
|2020年1月
|54.1
|50.6
|53.3
|50.5
|48.6
|59.6
|2020年2月
|29.6
|26.5
|49.3
|43.9
|37.9
|40.0
|2020年3月
|52.3
|49.2
|49.4
|46.1
|47.7
|57.3
|2020年4月
|53.2
|52.1
|49.0
|45.4
|48.6
|60.1
|2020年5月
|53.6
|52.6
|52.0
|48.6
|48.5
|63.9
|2020年6月
|54.4
|52.7
|52.9
|49.5
|48.7
|60.3
|2020年7月
|54.2
|51.5
|53.0
|50.1
|48.1
|62.2
|2020年8月
|55.2
|52.3
|51.9
|50.1
|48.3
|62.1
|2020年9月
|55.9
|54.0
|50.6
|48.9
|49.1
|63.0
|2020年10月
|56.2
|53.0
|50.9
|49.4
|49.4
|62.9
|表4中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
|单位：%
|新出口订单
|在手订单
|存货
|供应商配送时间
|2019年10月
|48.1
|44.0
|46.7
|51.8
|2019年11月
|48.8
|44.6
|47.4
|52.1
|2019年12月
|47.8
|44.5
|47.2
|52.2
|2020年1月
|48.4
|43.6
|47.2
|52.1
|2020年2月
|26.8
|35.2
|39.3
|28.3
|2020年3月
|38.6
|43.0
|46.1
|46.4
|2020年4月
|35.5
|43.4
|47.0
|51.0
|2020年5月
|41.3
|44.3
|47.8
|52.9
|2020年6月
|43.3
|44.8
|48.0
|52.1
|2020年7月
|44.5
|44.9
|48.1
|51.9
|2020年8月
|45.1
|44.6
|48.5
|52.4
|2020年9月
|49.1
|46.3
|48.5
|52.2
|2020年10月
|47.0
|44.9
|48.7
|52.3
10月份，综合PMI产出指数为55.3%，比上月上升0.2个百分点，表明我国企业生产经营活动继续加快恢复。
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