国家统计局：10月制造业采购经理指数为51.4%

中新网10月31日电 据国家统计局网站消息，10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%，虽比上月微落0.1个百分点，但自3月份以来连续位于临界点以上，表明制造业总体持续回暖。

从企业规模看，大型企业PMI为52.6%，略高于上月0.1个百分点；中型企业PMI为50.6%，比上月微落0.1个百分点；小型企业PMI为49.4%，比上月下降0.7个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

生产指数为53.9%，虽比上月微落0.1个百分点，但仍高于临界点，表明制造业生产量继续增长。

新订单指数为52.8%，与上月持平，表明制造业市场需求保持稳定恢复。

原材料库存指数为48.0%，比上月下降0.5个百分点，表明制造业主要原材料库存量有所减少。

从业人员指数为49.3%，比上月下降0.3个百分点，表明制造业企业用工景气度小幅降低。

供应商配送时间指数为50.6%，虽比上月微落0.1个百分点，但仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月加快。

表1中国制造业PMI及构成指数(经季节调整) 单位：% PMI 生产 新订单 原材料 库存 从业人员 供应商配送时间 2019年10月 49.3 50.8 49.6 47.4 47.3 50.1 2019年11月 50.2 52.6 51.3 47.8 47.3 50.5 2019年12月 50.2 53.2 51.2 47.2 47.3 51.1 2020年1月 50.0 51.3 51.4 47.1 47.5 49.9 2020年2月 35.7 27.8 29.3 33.9 31.8 32.1 2020年3月 52.0 54.1 52.0 49.0 50.9 48.2 2020年4月 50.8 53.7 50.2 48.2 50.2 50.1 2020年5月 50.6 53.2 50.9 47.3 49.4 50.5 2020年6月 50.9 53.9 51.4 47.6 49.1 50.5 2020年7月 51.1 54.0 51.7 47.9 49.3 50.4 2020年8月 51.0 53.5 52.0 47.3 49.4 50.4 2020年9月 51.5 54.0 52.8 48.5 49.6 50.7 2020年10月 51.4 53.9 52.8 48.0 49.3 50.6

表2中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整) 单位：% 新出口 订单 进口 采购量 主要原材料购进价格 出厂 价格 产成品 库存 在手 订单 生产经营活动预期 2019年10月 47.0 46.9 49.8 50.4 48.0 46.7 44.9 54.2 2019年11月 48.8 49.8 51.0 49.0 47.3 46.4 44.9 54.9 2019年12月 50.3 49.9 51.3 51.8 49.2 45.6 45.0 54.4 2020年1月 48.7 49.0 51.6 53.8 49.0 46.0 46.3 57.9 2020年2月 28.7 31.9 29.3 51.4 44.3 46.1 35.6 41.8 2020年3月 46.4 48.4 52.7 45.5 43.8 49.1 46.3 54.4 2020年4月 33.5 43.9 52.0 42.5 42.2 49.3 43.6 54.0 2020年5月 35.3 45.3 50.8 51.6 48.7 47.3 44.1 57.9 2020年6月 42.6 47.0 51.8 56.8 52.4 46.8 44.8 57.5 2020年7月 48.4 49.1 52.4 58.1 52.2 47.6 45.6 57.8 2020年8月 49.1 49.0 51.7 58.3 53.2 47.1 46.0 58.6 2020年9月 50.8 50.4 53.6 58.5 52.5 48.4 46.1 58.7 2020年10月 51.0 50.8 53.1 58.8 53.2 44.9 47.2 59.3

10月份，非制造业商务活动指数为56.2%，比上月上升0.3个百分点，连续8个月高于临界点，非制造业复苏步伐有所加快。

分行业看，建筑业商务活动指数为59.8%，低于上月0.4个百分点。服务业商务活动指数为55.5%，比上月上升0.3个百分点。从行业情况看，铁路运输业、航空运输业、住宿业、电信广播电视卫星传输服务、文化体育娱乐业等行业商务活动指数位于60.0%以上，资本市场服务等行业商务活动指数位于临界点以下。

新订单指数为53.0%，虽比上月回落1.0个百分点，但仍高于临界点，表明非制造业市场需求继续改善。分行业看，建筑业新订单指数为53.1%，比上月回落3.8个百分点；服务业新订单指数为52.9%，比上月回落0.6个百分点。

投入品价格指数为50.9%，比上月上升0.3个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体继续上涨。分行业看，建筑业投入品价格指数为52.9%，比上月上升1.6个百分点；服务业投入品价格指数为50.6%，比上月上升0.1个百分点。

销售价格指数为49.4%，比上月回升0.5个百分点，表明非制造业销售价格总体回落幅度有所收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为52.3%，比上月上升1.3个百分点；服务业销售价格指数为48.9%，比上月回升0.4个百分点。

从业人员指数为49.4%，比上月回升0.3个百分点，表明非制造业用工景气度有所改善。分行业看，建筑业从业人员指数为53.2%，比上月回落1.4个百分点；服务业从业人员指数为48.7%，比上月回升0.6个百分点。

业务活动预期指数为62.9%，比上月微落0.1个百分点，继续位于高位景气区间，表明非制造业企业信心保持稳定。分行业看，建筑业业务活动预期指数为67.1%，比上月回落0.7个百分点；服务业业务活动预期指数为62.2%，与上月持平。

表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整) 单位：% 商务活动 新订单 投入品 价格 销售价格 从业人员 业务活动 预期 2019年10月 52.8 49.4 51.3 48.9 48.2 60.7 2019年11月 54.4 51.3 53.2 51.3 49.0 61.0 2019年12月 53.5 50.4 52.4 50.3 48.3 59.1 2020年1月 54.1 50.6 53.3 50.5 48.6 59.6 2020年2月 29.6 26.5 49.3 43.9 37.9 40.0 2020年3月 52.3 49.2 49.4 46.1 47.7 57.3 2020年4月 53.2 52.1 49.0 45.4 48.6 60.1 2020年5月 53.6 52.6 52.0 48.6 48.5 63.9 2020年6月 54.4 52.7 52.9 49.5 48.7 60.3 2020年7月 54.2 51.5 53.0 50.1 48.1 62.2 2020年8月 55.2 52.3 51.9 50.1 48.3 62.1 2020年9月 55.9 54.0 50.6 48.9 49.1 63.0 2020年10月 56.2 53.0 50.9 49.4 49.4 62.9

表4中国非制造业其他分类指数(经季节调整) 单位：% 新出口订单 在手订单 存货 供应商配送时间 2019年10月 48.1 44.0 46.7 51.8 2019年11月 48.8 44.6 47.4 52.1 2019年12月 47.8 44.5 47.2 52.2 2020年1月 48.4 43.6 47.2 52.1 2020年2月 26.8 35.2 39.3 28.3 2020年3月 38.6 43.0 46.1 46.4 2020年4月 35.5 43.4 47.0 51.0 2020年5月 41.3 44.3 47.8 52.9 2020年6月 43.3 44.8 48.0 52.1 2020年7月 44.5 44.9 48.1 51.9 2020年8月 45.1 44.6 48.5 52.4 2020年9月 49.1 46.3 48.5 52.2 2020年10月 47.0 44.9 48.7 52.3

10月份，综合PMI产出指数为55.3%，比上月上升0.2个百分点，表明我国企业生产经营活动继续加快恢复。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)