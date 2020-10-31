10月制造业采购经理指数稳定 连续八个月处于扩张区间

中新网10月31日电 据国家统计局网站消息，针对2020年10月中国采购经理指数，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读指出，10月份制造业采购经理指数与上月基本持平，连续八个月处于扩张区间，非制造业商务活动指数连续三个月回升。

随着做好“六稳”工作、落实“六保”任务的各项政策措施持续发力，我国经济延续稳定恢复态势。10月份，中国制造业采购经理指数为51.4%，与上月基本持平；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为56.2%和55.3%，分别高于上月0.3和0.2个百分点，连续保持回升势头。

一、制造业采购经理指数保持稳定

10月份，制造业PMI为51.4%，虽略低于上月0.1个百分点，但自7月份以来始终位于51.0%及以上，已连续8个月处于扩张区间，制造业总体持续回暖。本月主要特点：

一是产需保持较快恢复。生产指数为53.9%，比上月微落0.1个百分点，新订单指数为52.8%，与上月持平，均持续位于临界点以上，表明制造业生产继续回升，需求稳步改善。从行业情况看，部分传统制造业恢复有所加快，其中，纺织、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、金属制品等行业生产指数和新订单指数较上月均有不同程度上升。

二是进出口指数在荣枯线以上同步回升。本月新出口订单指数和进口指数为51.0%和50.8%，分别高于上月0.2和0.4个百分点，均连续两个月位于扩张区间，主要是稳外贸稳外资政策效应持续显现，叠加近期世界主要经济体制造业恢复性改善，我国进出口进一步回暖。

三是需求持续回暖带动价格回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为58.8%和53.2%，分别高于上月0.3和0.7个百分点，均为近期高点。在调查的21个行业中，有9个行业的主要原材料购进价格指数和11个行业的出厂价格指数高于上月。其中，纺织、化学原料及化学制品、化学纤维及橡胶塑料制品等行业的两个价格指数升幅最为明显，反映相关行业市场活跃度有所提升。

四是企业信心不断增强。本月企业生产经营活动预期指数升至59.3%，高于上月0.6个百分点，企业对行业发展信心加快恢复。从行业情况看，纺织、有色金属冶炼及压延加工、通用设备、专用设备、汽车等12个行业的生产经营活动预期指数均位于60.0%及以上的高位景气区间，表明企业对市场预期较为乐观。

调查结果还显示，大、中型企业PMI分别为52.6%和50.6%，均与上月基本持平，运行总体稳定。小型企业PMI为49.4%，低于上月0.7个百分点，降至荣枯线以下；同时，小型企业新订单指数有所回落，明显低于制造业总体水平，显示出小型企业市场需求尤显不足。此外，部分调查企业反映，随着近期境外多国疫情出现反弹，企业面临进口原料采购周期加长，运输成本增加等压力。

二、非制造业商务活动指数连续三个月回升

10月份，非制造业商务活动指数为56.2%，比上月上升0.3个百分点，为年内高点，非制造业复苏步伐有所加快。

服务业恢复态势向好。服务业商务活动指数继续回升，为55.5%，高于上月0.3个百分点，服务业保持稳中有升的复苏势头。从行业情况看，在国庆、中秋双节带动下，居民出行意愿增强，消费需求加快释放，铁路运输、航空运输、住宿餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于59.0%以上较高运行区间，相关行业市场更趋活跃；批发零售、生态保护及环境治理等行业商务活动指数继续位于临界点以上，且均高于上月2.5个百分点以上，企业业务总量增长加快。同时，资本市场服务等行业商务活动指数低于临界点，行业景气度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为62.2%，连续4个月位于60.0%以上高位景气区间，企业对行业持续复苏较为乐观。

建筑业继续较快增长。建筑业商务活动指数为59.8%，虽低于上月0.4个百分点，但仍保持较高景气水平，运行总体平稳。本月土木工程建筑业商务活动指数、新订单指数和从业人员指数分别为62.3%、56.6%和51.2%，比上月上升4.4、0.5和2.2个百分点，表明随着新签订的工程合同量增长，企业用工量增加，基础设施建设生产活动有所加快。

三、综合PMI产出指数稳中有升

10月份，综合PMI产出指数为55.3%，高于上月0.2个百分点，我国企业生产经营活动加快恢复。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为53.9%和56.2%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)