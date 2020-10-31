蚂蚁集团H股155万人认购 破香港新股招股14年纪录

中新网10月31日电 据香港明报报道，蚂蚁集团(6688)30日截止公开认购，据市场消息称，认购人数及冻结资金俱打破纪录，其中多达155万人认购，更打破工行(1398)长达14年的纪录。集团今次招股冻结资金则约1.3万亿元(港元，下同)，同样刷新香港新股招股纪录，相当于每名投资者平均斥约85万元认购蚂蚁。

据市场消息指出，统计至昨日中午12时，蚂蚁招股已录得逾155万人认购，较工行上市时的纪录高出超过五成；相比上一只“冻资王”农夫山泉(9633)同样是在今年上市，新股认购人数纪录则已尘封14年，才被蚂蚁打破。翻查资料，工行于2006年10月上市，缔造近98万人的认购纪录，同年上市的中行(3988)认购人数亦超过96万人，不过，近十年已少有新股认购人数能打入前列，排名前十位的新股当中，只有蚂蚁及农夫山泉两家公司是在近十年内上市。

图片来源：香港明报新闻网。

招股期结束 港元跌至3个月低位

冻结资金方面，蚂蚁招股吸金达1.3万亿元，同样以远远抛离之势打破农夫山泉仅保持个多月的纪录成为新“冻资王”。今次蚂蚁招股吸金力强大，以香港港元存款规模约7.6万亿元计算，今次认购蚂蚁的资金占去全港近两成港元；值得留意的是，蚂蚁招股前夕开始，港元一直持续强势，惟随着招股期结束，金管局昨日终于没有入市“接钱”，是自10月5日以来首次。昨晚港元报7.7536，亦跌至3个月低位。

虽然认购反应炽热，但投资者暂毋须担心“一手难求”，根据招股书，蚂蚁今次在港招股合共发售16.71亿股H股，当中公开发售部分原定占2.5%，即约4176.8万H股，但由于今次超购近390倍，经启动回拨机制，公开发售股份数目增至1.67亿股H股，相当于约334.1万手股份，以甲乙两组投资者各占一半计，理论上仍可做到“一人一手”派发，惟实际仍需视乎公司安排。

蚂蚁H股招股日期由27日至今日，每股定价80元，每手50股入场费4040.31元，中签结果将于11月4日公布，翌日正式挂牌上市。

蚂蚁A股IPO逾515.5万人认购

此外，虽然H股认购反应热烈，但A股发售战况更加激烈，蚂蚁A股IPO网上申购(相当于香港的公开发售)录得逾515.5万人认购，初步有效申购倍数为872.31倍，因高于100倍启动回拨机制，经回拨后网上发售股数增至3.5亿股，相当于350万手股份。网上发行最终中签率仅0.12670497%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)