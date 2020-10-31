前三季度GDP排名出炉：粤苏鲁稳居前三 26省份增速转正

中新经纬客户端10月31日电 (熊家丽)10月30日，上海发布2020年前三季度地区生产总值(GDP)数据，至此，全国31省份经济“成绩单”均已出炉。总量方面，粤苏鲁稳居前三；增速方面，26省份转正，西藏表现最佳，增速达到6.3%，超过全国增速5.6个百分点。

粤苏鲁位居前三

前三季度，广东、江苏、山东三省份的GDP总量排名与上半年相同，名列前三。其中，广东GDP 78397.07亿元，同比增长0.7%。第一产业增加值为3260.42亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值为30656.50亿元，同比下降0.8%；第三产业增加值为44480.15亿元，同比增长1.7%。

广东省统计局表示，总的来看，前三季度广东经济运行持续稳定恢复，但也要清醒意识到，国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多，同时进入秋冬季节疫情有所反复，对经济稳步恢复存在一定影响。下阶段，全省要有效落实纾困惠企政策、积极扩大市场需求，充分发挥内需潜力，培育经济增长新动能，保持经济社会平稳健康发展。

浙江的GDP为45826亿元，位居第四。河南、四川、福建3省份前三季度GDP总量超3万亿元，湖南、湖北、安徽、上海、河北、北京等6省份GDP总量超2万亿元，其中湖南、湖北距3万亿大关仅一步之遥，GDP总量分别为29780.59亿元、29779.42亿元。

26省份增速转正

2020年前三季度，中国国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。分产业看，第一产业增加值48123亿元，同比增长2.3%；第二产业增加值274267亿元，增长0.9%；第三产业增加值400397亿元，增长0.4%。

分省份看，中新经纬客户端梳理发现，31省份中，除天津、上海、辽宁、内蒙古、湖北等5省份外，有26省份增速转正。其中23省份增速超过全国，西藏、黑龙江、贵州夺得前三。

四季度经济有条件保持恢复态势

四季度经济会加快恢复吗？全年的经济走势将如何？国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，前三季度经济持续稳定恢复，尤其三季度增长4.9%。从各种因素来看，今年四季度乃至全年是有基础、有条件、有信心保持目前的态势。

中央电视台特约评论员杨禹指出，今年前三个季度，中国经济凭借统筹方面的努力和自身的坚韧，实现了稳定的复苏。下一个阶段，我们一是疫情防控要毫不大意，毫不放松；二是做兜底的保障，对企业和困难群体有针对性的帮扶也不能松劲。

杨禹表示，当前全球疫情仍在持续蔓延，这次疫情对世界经济的影响冲击还在继续。当前和未来一个阶段，我们中国经济继续发展，面对的外部环境仍充满了不稳定性和不确定性。这种情况下，我们既要很好地兜住底线，更要努力在构建新发展格局中，更多地作一些开创性的努力。(中新经纬APP)

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