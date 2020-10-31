六大行前三季度“成绩单”：日赚超31亿 不良率略升

中新经纬客户端10月30日电 (张澍楠)国有六大行2020年三季度财报均已披露，营业收入都有所提升，但归母净利润(下称净利润)集体下滑。其中，“宇宙行”工商银行赚钱能力仍居首位，日赚约8.35亿元。

中新经纬客户端注意到，前三季度国有六大行营收均实现正增长，其中，建设银行实现营收5714.35亿元，同比增长5.89%，增幅居六大行首位。

从盈利能力看，前三季度，国有六大行共实现净利润超8500亿元，平均日赚超31亿元。工商银行赚钱能力依旧在国有六大行中居首，1-9月净利润2286.75亿元，日赚约8.35亿元。

需要一提的是，国有六大行前三季度净利润均有所下滑。其中，交通银行净利润降幅最大，达12.36%。

不良贷款率方面，截至9月30日，农业银行不良贷款余额2262.13亿元，比上年末增加390.03亿元；不良贷款率为1.52%，比上年末上升0.12个百分点。建设银行不良贷款为2555.28亿元，较上年末增加430.55亿元；不良贷款率1.53%，较上年末上升0.11个百分点。报告期末，交通银行不良贷款余额970.14亿元，较上年末增加189.71亿元，增幅24.31%；不良贷款率1.67%，较上年末上升0.20个百分点。

此外，截至报告期末，按照贷款质量五级分类，邮储银行不良贷款余额为497.62亿元，不良贷款率为0.88%。中国银行不良贷款总额2114.27亿元，不良贷款率1.48%，比上年末上升0.11个百分点，不良贷款拨备覆盖率177.46%，比上年末下降5.40个百分点。

负增长是否会持续？光大证券研究所金融业首席分析师王一丰曾对媒体表示，随着疫情得到控制，存量风险已逐步出清，银行业经营将回归正常轨道。国有大行和股份行经营较为稳健，净利润即使暂时出现负增长，也不会改变整体格局，行业盈利增速仍有赖于这些主体金融机构尽快回归常态。

国家金融与发展实验室副主任曾刚也认为，总体来讲，银行业的拨备覆盖水平目前相对充裕，净利润虽然下降，还是仍在盈利，确保了银行核销坏账、抵御风险的能力，客观还是比较强韧。但是结构层面上可能会有分化，未来有部分中小银行可能会面临比较大的挑战。(中新经纬APP)

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