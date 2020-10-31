报告：人少景美的“新秘境”成中国旅游新宠

中新社北京10月30日电 (记者 周音)中国旅游研究院与马蜂窝自由行大数据联合实验室30日发布了《2020年第三季度在线旅游资产指数(TPI)报告》(以下简称“报告”)。报告披露，今年第三季度中国国内游市场进一步焕发活力，众多曾被忽略的中国“新秘境”TPI指数大幅上涨。

报告指出，中国国内游增长迅速，“新秘境”受大众追捧。今年国庆中秋长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，实现国内旅游收入4665.6亿元人民币，与端午节假期相比，恢复进度分别提高了28%和39%。在旅游业稳步复苏的同时，人少景美的中国“新秘境”成为广大游客的首选目的地。

报告显示，曾上榜马蜂窝2020“中国新秘境”榜单的呼伦贝尔和甘孜，分别位列第三季度国内城市TPI榜单的第一名和第三名，TPI指数超越众多传统热门旅游城市。西宁、酒泉等众多新秘境榜单中的城市也位列国内城市TPI指数的前列。吉林辽源TPI指数上涨40%，山西朔州TPI指数上涨46%，均居于所在区域城市TPI涨幅榜前列。

马蜂窝旅游大数据研究中心负责人马禹涛称，新兴小众景点之所以会受到越来越多游客关注，主要得益于疫情之后大家对“安全”的重视，“新秘境”的旅行者相对较少，体验也更新鲜。

此外，第三季度众多文化旅游类景点重新回到人们的视野。报告显示，东北地区的沈阳故宫博物院第三季度传播指数和交易指数均有大幅提高。在华中地区，武汉的梵高星空艺术馆TPI指数上涨227%。即使在以自然风光著称的西北地区，莫高窟和秦始皇兵马俑博物馆也进入了TPI指数榜单前十。

值得一提的是，第三季度以户外场景为主的文化旅游景点也成为游客的热门选择。济南的趵突泉TPI指数上涨513%，成为华东地区涨幅最高的旅游景点。

马禹涛表示，旅游消费的终极需求就是消费山水景色背后的文化内涵，伴随着疫情防控有效落实，中国游客也将重拾文化旅游消费的信心，走出家门，走进更多历史文化类景点，追寻中国传统的历史和民俗文化。(完)

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