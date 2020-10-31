原标题：德国第三季度GDP环比增长8.2%

新华社柏林10月30日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦统计局30日发布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国第三季度国内生产总值（GDP）环比增长8.2%，好于市场预期。

数据显示，当季德国出口、家庭消费支出、机械和设备投资均有所增加，对经济增长起到支撑作用。但从同比数据看，当季德国经济依然下滑4.3%。

德国联邦统计局表示，德国经济已出现显著增长。

根据德国联邦统计局当天公布的最终数据，今年第一、二季度，德国经济分别环比下滑1.9%和9.8%。其中，第二季度创下自1970年有季度经济数据统计以来环比最大降幅。

德国联邦经济和能源部先前预测，受新冠疫情影响，德国经济今年将萎缩5.8%，明年将增长4.4%。

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