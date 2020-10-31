国家能源局：全国能源生产消费逐步回升

新华社北京10月30日电（记者刘羊旸）记者30日从国家能源局获悉，全国能源生产消费逐步回升。

1至9月，全社会用电量同比增长1.3%。天然气消费稳步增长，自3月份起，月度消费量保持正增长，且增速逐季提高。三季度成品油消费同比增速比二季度提高约12个百分点。

同时，油气生产持续增长。前三季度，原油产量1.46亿吨，同比增长1.7%；天然气产量1371亿立方米，同比增长8.7%。煤炭生产平稳有序。

前三季度，6000千瓦及以上发电装机规模同比增长5.6%。可再生能源装机规模稳步扩大。截至2020年9月底，我国可再生能源发电装机达到8.37亿千瓦，同比增长9.6%。

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