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前三季度我国普惠金融贷款增速加快 房地产贷款增速回落

吴雨

2020年10月31日10:49  来源：新华网
 

　　新华社北京10月30日电（记者吴雨）前三季度我国人民币贷款增加16.26万亿元，接近去年全年新增水平。新增贷款投向了哪里？中国人民银行30日发布的报告给出了答案：企事业单位中长期贷款和普惠金融领域贷款增速加快，房地产贷款增速稳步回落。

　　三季度末，我国金融机构人民币各项贷款余额为169.37万亿元，同比增长13%。金融机构贷款的期限结构如何？央行当日发布的金融机构贷款投向统计报告显示，前三季度本外币企事业单位贷款增加10.81万亿元。其中，中长期贷款增加7.28万亿元，同比多增2.45万亿元。

　　具体来看，工业中长期贷款增速显著提升，普惠金融领域贷款保持较快增长。报告显示，三季度末，本外币工业中长期贷款余额同比增长16.3%，增速比上季末高3.5个百分点；普惠金融领域贷款余额同比增长23.5%，其中普惠小微贷款余额同比增长29.6%，增速比上季末高3.1个百分点。

　　此外，我国房地产贷款增速稳步回落。数据显示，三季度末，我国人民币房地产贷款余额同比增长12.8%，比上季末低0.3个百分点，连续26个月回落。前三季度人民币房地产贷款增加4.42万亿元，占同期各项贷款增量的27.2%，比上年全年水平低6.8个百分点。其中，个人住房贷款余额33.59万亿元，同比增长15.7%，增速与上季末持平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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