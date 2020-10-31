9月我国国际货物和服务贸易顺差1573亿元

新华社北京10月30日电（记者刘开雄）国家外汇管理局30日发布数据显示，2020年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1573亿元。
2020年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17161亿元，支出15588亿元。其中，货物贸易收入15758亿元，支出13210亿元，顺差2548亿元；服务贸易收入1403亿元，支出2377亿元，逆差974亿元。
按美元计值，2020年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差231亿美元。其中，货物贸易顺差374亿美元；服务贸易逆差143亿美元。
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