新华社华盛顿10月30日电 题：美国三季度经济强势反弹？数据比现实好看

新华社记者熊茂伶 高攀 许缘

美国商务部29日公布的初步数据显示，美国实际国内生产总值（GDP）继今年第二季度按年率计算创纪录下跌31.4%后，第三季度增长33.1%，但仍低于新冠疫情暴发前水平。

经济学家认为，美国第三季度经济受到企业重新开工、消费支出增加等短暂刺激而大幅攀升。但随着近期多地疫情反弹、新一轮财政刺激措施谈判僵局未解，经济复苏动能正在减弱，预计第四季度经济增长将显著放缓，全年仍将负增长。

值得指出的是，美国计算季度GDP数据采用的是环比折年率算法，这样可能放大经济增长的实际波动程度。商务部数据显示，第三季度GDP尽管按年率计算增幅较大，但按环比计算，相较于第二季度的增幅为7.4%。而相较于2019年第四季度创下的疫情前峰值，第三季度实际GDP仍低3.5%，与去年同期相比则低2.9%。

具体来看，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长40.7%，成为当季经济增长主要拉动力量。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长20.3%，但未抵消前一季度27.2%的降幅。随着针对疫情推出的多项财政刺激措施到期，美国联邦政府第三季度支出下降6.2%。而在前一季度，联邦政府支出增长16.4%。

牛津经济研究院首席美国经济学家格雷戈里·达科指出，与疫情前相比，个人消费、企业投资、进出口等指标均有不同程度下滑。

个人消费方面，尽管消费支出总体明显回升，但服务消费复苏依然乏力。富国银行证券首席经济学家杰伊·布赖森指出，当季美国服务业实际支出仍比峰值低7.7%。

美国致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克认为，消费支出的复苏动能正在减弱。随着企业复工复产，消费支出在5月和6月显著回升，然而随着一些地区疫情反弹、部分财政刺激措施到期，这一复苏势头正在放缓。

与此同时，就业市场形势仍不容乐观。据美国劳工部29日发布的数据，截至10月24日一周，美国仍有75.1万人首次申请州政府失业救济，处于历史高位。

随着大选临近，国会与白宫在短期内就新一轮财政刺激措施达成一致的希望愈加渺茫。同时，仓促重启经济、防控措施执行不到位也导致近期美国部分地区疫情再次反弹，这些都将延缓经济复苏。

美国疾病控制和预防中心29日发布的数据显示，美国最近7天平均单日新增新冠确诊病例74532例，创下疫情暴发以来7天平均日增数的最高纪录。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，截至美国东部时间29日晚，美国累计确诊新冠病例超过894万例，累计死亡超过22.8万例。

斯旺克认为，病例数激增会导致消费者和企业缩减开支，第四季度美国经济前景正在恶化。布赖森也预计，美国第四季度经济增长会“急剧放缓”。

富国银行证券预计，第四季度美国GDP按年率计算将增长6.1%，但如果近期疫情反弹导致需要重新实施一些限制措施，这一数字可能下调。

美联储主席鲍威尔多次强调，美国经济前景很大程度上仍取决于疫情走势以及美国政府采取的政策，在人们确信重新参与广泛活动的安全性之前，美国经济不太可能全面恢复。多数经济学家预计，美国经济和就业至少需要两三年时间才能恢复到疫情前水平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)