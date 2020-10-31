国资委印发央企违规经营投资问题线索查处工作指引

新华社北京10月30日电 为落实2020年全面建立中央企业违规经营投资责任追究工作体系和工作机制的改革任务目标，国务院国资委近日印发了《中央企业违规经营投资问题线索查处工作指引》。

2018年8月30日，《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》正式施行，此次出台的工作指引是实施办法的配套制度。

针对违规问题线索查处工作，工作指引明确了中央企业有关违规责任追究机构及职责，围绕查处工作的受理、初步核实、分类处置、核查、处理、整改等6个环节，逐环节明确实施和批准主体、工作流程、形成的文书载体等。

工作指引的出台，为中央企业开展违规经营投资问题线索查处工作提供了操作指南，为中央企业加快健全责任追究工作机制提供了制度参考。

据了解，继出台《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》后，国资委此前已经陆续制定了违规责任追究工作报告、禁入限制人员信息管理等一系列制度，督促引领中央企业不断建立健全违规责任追究制度体系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)