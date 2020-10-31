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浦发银行承销首单科创企业集合债

2020年10月31日15:21  来源：人民网-财经频道
 

　　10月29日，通过央行民企债券融资支持工具项下创新提供交易型增信，上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）独家主承销的“长三角科创企业2020年度第一期集合短期融资券”（以下简称“长三债”）成功发行。首单长三债发行规模5亿元，期限1年，利率为3.3%，低于银行一年期人民币贷款基础利率55bp。

　　募集资金将用于偿还有息债务及日常营运资金周转。此次民企债券融资支持工具创新实现企业融资模式创新，上海韦尔半导体股份有限公司、维信诺科技股份有限公司、宁波激智科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司等四家联合发行人首度走向银行间市场。

　　据悉，本期债券是全国第一只债券市场“长三角一体化”的创新金融产品（通过统一注册、统一产品、集合发行模式，四家联合发行人范围涵盖长三角一体化三省一市区域）；也是全国第一只设计交易型增信与风险管理联动机制，落实央行部署，通过信用风险缓释工具支持民营企业债券融资的创新产品；还是将科技创新型、民营、上市公司以集合方式在银行间债券市场发行的短期融资（四家联合发行人均为沪深交易所上市的科创类、民营企业）；而且是全国第一只围绕IT行业供应链的企业集合短期融资券。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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