首届网络空间测绘大会在京举办

2020年全国首届网络空间测绘大会31日在京举办，此次会议旨在推动网络空间测绘领域的技术交流与合作，促进网络安全相关企业深度参与高校网络空间安全学科专业人才培养，提升产学研融合发展能力。来自国家网信办、公安部、工信部以及国内重点高校和网络安全产业界等近百名专家学者共同与会研讨网络空间测绘相关技术、产业、教育等问题。

网络空间是构建在包括互联网、电信网、物联网、传感网、各种计算机系统、工业互联网在内的各类信息通信技术基础设施之上的人造空间，用以支撑人们在该空间中开展各类与信息通信技术相关的活动，包括人类对信息的创造、改变、传输、使用及展示等过程。当前，网络空间已成为人类生产生活的第二类生存空间，也被认为是继陆、海、空、天之后的国家主权的第五空间。

据介绍，网络空间蕴含着大量涉及国计民生相关的信息资产，如何更好地保护这些信息资产，了解这些信息资产的状态，摸清家底、对信息资产进行安全评估是关键。应该看到，网络空间的边界相对模糊，迫切需要类似地理空间地图的“网络空间地图”，为此，网络空间测绘技术应运而生。

网络空间测绘技术是通过网络测量、网络实体定位和网络连接关系及其他相关信息的可视化等理论和科学技术手段，对网络空间进行真实描述和直观反映的一种创新技术。与会专家指出，其绘制的网络空间地图是海陆空天之外的第五空间的“底图”，类似于网络空间的“百度地图”，是网络空间治理的前提条件。做好网络安全工作，最根本的是建立在对网络空间资产和各种要素的科学刻画，通过绘制网络空间地图，摸清网络空间各种信息资产，找出问题隐患，从而提升信息支援保障筹划指挥能力，为保障我国网络空间安全、建设网络强国贡献力量。

会上，专家学者分别从IPV6网络空间探测、工业互联额资源测绘、网络空间地图测绘的产业化等多个角度分享了相关技术观点和研究成果。专家普遍认为，网络空间测绘技术是汇集了网络技术、协议分析技术、大数据技术、应用安全技术、可视化技术的综合性创新性技术，需要产业和学术界共同研究，制定网络空间测绘技术标准，更好地集成创新应用。

此外，会议成功搭建了我国网络空间测绘领域的产学研创新交流合作平台，达成了“技术标准、人才培养、产业跟进”的总体思路，为网络空间安全学科研究开辟了新方向。

此次会议由教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会主办，北京电子科技学院、清华大学、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司联合承办。下一步计划将于2021年召开第二届网络空间测绘大会，并同步开展学科竞赛和产教协同育人项目。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)