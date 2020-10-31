把握经济形势洞察商业路径 2020创新峰会成功举办

受外部环境影响，我国经济和企业的发展环境经历了深刻的变化，逆势崛起成为每一位企业家共同的心愿，也许是利用数字技术快速转型，也许是不断探索更优的商业模式。他们以各自独特的路径保持着稳步增长。

10月30日，第十届创新峰会在北京成功召开，本届峰会由经济观察报社和经观传媒联合主办，邀请了经济学家、学者以及超过35家头部企业的高层出席。

据悉，本届峰会以“破浪·逆境向新”为主题，聚焦近一年的热点话题，围绕当前的经济形势、行业趋势、数字时代背景下企业的创新发展等领域的相关议题进行探讨。

论坛伊始，在关于创新峰会的主题和意义方面，经观传媒副总裁、《经济观察报》副总编郭宏超在致辞中表示希望创新峰会所汇聚的创新实践和思考，能够在中国商业发展中贡献生动的一笔。

洞察可持续商业路径

伴随着疫情的有效控制，国内经济复苏态势良好。后疫情时代，企业如何从当前经济环境和社会环境中寻求变革，从而实现商业的可持续。对此，法国依视路集团中国事务总裁、全球报告倡议组织（GRI)董事局董事、中国CSR智库副理事长吕建中在会议上给出了建议：目前企业正在回归到本质性的问题，不断分析利益相关方诉求，同时找到企业实质性问题识别的立足点，并将利益相关方的诉求和实质性议题的交汇点作为企业战略的起点。

默克中国创新中心董事总经理、默克中国战略及转型副总裁孙正洁则表示希望能够通过探索中国充满活力的创新生态，和本地初创公司和创新人才共同激发出新的技术和合作，打造下一代新业务。

只有根据时代发展不断反思战略方向并找到有效解决方案才是实现持续发展的可靠路径。

数字时代企业的思考与实践

如今，数字化作为中国经济发展的重要引擎，起着至关重要的作用。要实现产业的数字化变革，一方面需要企业意识的转变，同时还需要全产业链的协同合作。

“对于中国所有企业而言，企业数字化转型是一个没有终点的里程。”新华三集团高级副总裁、首席信息官陈子云表示，只有看到先进企业，看到自己的差距，不断努力才能缩小差距，才能通过数字化转型把企业做好。

当然，产业发展顺利走上数字快道的背后我们看到有京东数科、施耐德电气这样的企业，通过数字技术助力企业提效。京东数科副总裁区力表示，数字科技TIE（联结）模式，正在加速产业数字化增长。在会上，区力强调，京东数科通过一站式供应链金融解决方案“JDDLINK”，将多年沉淀的金融科技、供应链及产业链全场景金融产品、端到端运营服务体系、供应链全景大数据能力等对外输出，结合合作伙伴供应链现状，引进智能风控、流程决策引擎、反欺诈能力，重塑产品，聚合服务，帮助合作伙伴下游客户解决融资难、融资贵的问题，积极响应国家号召，为中小微企业发展提供资金、产品、系统等一揽子服务。

得益于数字技术快速实现转型的教育行业，已经形成了更优的产品和服务。51Talk CFO徐珉在会议上讲到：当古老的教育行业碰上快速变化的互联网科技，以及中国非常注重教育的家长，就碰撞出了一个充满多种可能性的在线教育赛道。

在看到数字化“A”面的同时，其“B”面的安全问题也应该被重视。360集团首席安全官杜跃进：“各个领域都在提出“大脑”概念，对于未来的安全领域，也一样。大脑的本质是用更多的数据掌握更全的信息，做出更聪明的判断。”

三场主题论坛聚焦行业热点

“ESG战略在中国的发展与应用”

有数据显示，ESG不但不会阻碍商业发展，反而会促进企业的价值提升以及抗风险能力。越来越多的公司开始看重企业的治理，在此背景下，中国ESG战略的发展备受关注。

在“ESG战略在中国的发展与应用”论坛中，主持人首都经济贸易大学工商管理学院院长兼中国ESG研究院执行院长柳学信以及对话嘉宾第一创业证券党委书记、监事会主席钱龙海，北京工商大学国际经管学院教授，企业营商环境研究中心主任郭毅，施耐德电气中国区副总裁、公司事务及可持续发展负责人王洁，特灵科技亚太区公共事务与企业传播副总裁邓宁，《经济观察报》副总编辑张向东针对ESG在中国的发展现状以及中国企业践行ESG发展理念所面临的问题进行了探讨。

当谈及ESG理念在中国的发展时，几位嘉宾均表现出了十足的信心：柳学信表示ESG是一个发展的理念，而且中国也到了这个时机，‘十四五’期间ESG一定会快速在中国落地，得到更大的壮大；企业家代表钱龙海也表达同样的预测，“中国正在进入一个从高速向高质量发展的阶段，作为一个企业家，首先要践行ESG理念，负责任推动整个经济社会的可持续发展，同时促进企业本身的可持续发展。”

ESG经济是一个理念，也是一个生态体系，张向东表示每一个人都应该行动起来，构建这个更健康、更良性的生态体系。

企业将ESG和可持续发展落地，前提是能带来回报，不仅是社会效益还要有经济效益。感谢这么多年创新和技术的发展，为企业践行可持续发展提供了有力的武器。王洁介绍到，施耐德电气的实践表明，利用数字化技术推动可持续发展，可以实现经济效益和可持续发展的双赢。

同样也是企业家代表的邓宁提出：尽管做与空气质量、健康相关的产品，成本有所提高，但这会帮到所有的客户解决社会关注的点。这一块是最有效的。

在说起企业践行ESG发展理念时遇到困难时，郭毅则表示原来只是受外贸的挑战、海外市场的诉求、规则的引进影响，中国企业被动实行CSR，但现在越来越多是把社会责任融入企业经营的脉络当中，成了企业的DNA。这是很大的进步与发展。

“数字经济背景下的产业重构”

当前企业数字化转型的趋势成为多数人的共识。随着大数据、云计算、移动互联网、物联网、人工智能等数据传输、存储等方面的新兴技术不断发展演进，以“互联网+”带来的运营模式平台化、客户体验差异化、颠覆性创新等变革，正成为企业数字化转型的新动能。

在“数字经济背景下的产业重构”主题对话中，清华大学技术创新研究中心副主任、研究员高旭东担任本场论坛主持人，同中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所技术研究部副主任池程，霍尼韦尔中国区总裁张宇峰，联想集团副总裁、联想企业科技集团中国区行业事业部总经理刘文超，金山云CFO何海建，梦饷集团副总裁、社群经济研究中心主任赵廷超以及IBM全球企业咨询服务部大中华区数字化技术战略咨询总经理、全球合伙人董海军进行了深度交流。

宏观层面，对话嘉宾就数字经济在中国的发展发表了各自的见解。张宇峰表示：数字经济绝对是我们的未来，也是一场革命。大家都要拥抱数字经济，前途是美好的，路径有坎坷，一起克服这些坎坷，拥抱数字经济。

今年，由于疫情很多企业都受到了不同程度的影响，“数字化水平更高的、能为数字经济贡献更多能量的企业，他们面对不可抗力风时会具有更强的能力。”池程说到。不仅如此，实现数字化转型的企业创造更深层次价值的能力也在增强，以爱库存为例，赵廷超提到其S2B2C的商业模式，在母亲就业方面，特别是家庭主妇以一种灵活的方式重新回到职场方面，算是对中国家庭幸福做了一些贡献。

当然，成功开展数字实践的前提，是意识的转变。刘文超表示：拥抱数字经济，一定要有前瞻性，下定决心，提高自身能力，应该抛开你赢我输的心态，创造共赢共生的生态、互相尊重，互相学习。

当说到具体的实践路径时，董海军表示，数字化转型本质上是技术推动业务和运营的变化，而不是一个技术作为焦点的转型。何海建则表示，每一家企业在做决策，包括决定上云、迁移的路径，如何实施，最后要解决什么实际问题，内部业务怎么匹配变动，恰恰是它的价值来得最重要的那个点。

“教育培训行业的未来十年”

如今提起在线教育好像已经形成这样的印象：在线教育行业迎来风口。艾媒网行业研究报告指出2020年在线教育市场规模预计将超过4500亿元，在线教育用户规模将突破3亿人。在迎来发展新契机的同时，行业面临的挑战也不断升级，未来发展路径需要一个更加明晰的思路。

由《经济观察报》宏观经济研究院秘书长中李晓丹主持的“教育培训行业的未来十年”主题对话中参与嘉宾有：中国教育发展战略学会副会长、清华大学教授李志民，51Talk CFO徐珉，豆神教育董秘、副总裁张亮，松鼠 Ai全国校区事业部副总经理杨燕丽。

现场嘉宾就教育行业未来的发展趋势做出了解读，李志民认为未来线上教育将会呈现较好的发展趋势，目前教育行业正在“补课”，伴随着信息社会的到来，互联网正在推动着教育行业迈向新的台阶。在技术应用方面颇为突出的松鼠AI也表达了此类观点，杨燕丽指出“未来十年，可能是AI、人工智能的广泛应用。相信以后会不断有新的企业、技术涌现出来。而我们现在要做的就是保持初心，让古老而新鲜的行业充满活力。”豆神教育张亮则是从教育目的出发分享了他们长期坚持的，就是无论用各种技术还是教学手段，都希望最终是激发孩子们的学习兴趣。

不同的愿景其实都有着同样的共性，那就是教育企业不断强化自身在未来发展中的核心竞争力。市场在判断产品和服务具有核心竞争力的原则一定符合效率或者效益优先。51Talk CFO徐珉指出：企业在市场经济中的首要目标是提高效率，但效率之外，要保持初心以及寻求可持续发展的商业模式。这是企业未来应对任何颠覆性的创新或是变革的重要条件。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)