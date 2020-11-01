市场信心加快恢复（新数据 新看点）

国家市场监督管理总局10月30日发布的数据显示，前三季度，全国新设市场主体1845万户，同比增长3.3%，较1—8月增速提升2.6个百分点。截至9月末，全国登记在册市场主体1.34亿户，较去年底增长9%。这表明随着稳企惠企政策实施，国内需求逐步激活，市场信心加快恢复。

改革激发创业创新活力。“现在登记注册手续很简单，不见面审批食品经营许可证，足不出户就可以通过视频进行审核，创办企业更方便了。”北京果儿餐饮有限责任公司总经理魏鑫介绍，他们不久前刚完成企业注册和审批，享受了北京市朝阳区市场监管局推出的疫情防控优化审批许可服务。

今年以来，国家市场监管总局全力服务“六稳”“六保”，持续深化“放管服”改革，发布支持复工复产十条措施，积极推动各地开通企业开办“一网通办”平台。降低市场准入门槛、压缩企业开办时间、深化“证照分离”改革……一系列改革举措扎实推进，极大激发了全社会创业创新活力。前三季度，日均新设企业2.2万户，日均净增1.2万户；日均新设市场主体6.7万户，日均净增3.9万户。

高技术产业企业显著增长。“随着人民生活水平的提高，大健康领域有着巨大的市场需求，特别是疫情防控让我们看到了医疗装备行业重要性，决定深耕这个领域。”成都格力新晖医疗装备有限公司总经理徐波表示。今年4月初，该企业在成都高新区落地。

前三季度，我国新设制造业企业数量增长9.1%，其中新设高技术制造业企业增长62.8%，远超制造业企业整体增长水平，主要是受医药制造业和医疗仪器设备及仪器仪表制造业高速增长带动。高技术服务业企业数量增幅较服务业企业整体增幅高1.5个百分点，其中检验检测服务、专业技术服务、科技成果转化服务企业数量增幅较大，分别达45.0%、30.0%、15.5%。

餐饮等第三产业明显复苏。“政府部门对企业支持力度加大，减免房租，发放消费券，我们对市场很有信心，今年以来在北京地区新增了12家门店。”北京真功夫快餐连锁管理有限公司公共事务高级经理彭敏说。

数据显示，受疫情影响，今年以来产业结构和布局发生转变，1—9月，第一、二、三产业新设企业数量同比分别增长35.8%、13.5%和5.7%，其中第三产业增幅较1—8月扩大2个百分点。第一、二产业新设个体工商户分别增长54.4%、6.0%；第三产业下降0.6%，降幅较1—8月收窄3.0个百分点。前9月，受疫情影响较大的住宿和餐饮业、教育业新设企业数量，降幅较1—8月有所收窄。

《 人民日报 》（ 2020年11月01日 01 版）

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