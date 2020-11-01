本报北京10月31日电 （记者杜海涛）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日发布数据，10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，自3月份以来连续8个月位于50%的临界点以上，制造业总体持续回暖，经济继续保持稳定复苏态势。分项指数变化显示，市场需求增长态势较为稳定，企业生产活动保持平稳，进出口继续改善，高端制造业持续快速增长。
10月份，生产指数为53.9%，比上月微落0.1个百分点，新订单指数为52.8%，与上月持平，均持续位于临界点以上，表明制造业生产继续回升，需求稳步改善。10月份，新出口订单指数和进口指数为51.0%和50.8%，分别高于上月0.2和0.4个百分点，均连续两个月位于扩张区间。
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