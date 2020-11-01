构建联运网 内陆变前沿（经济新方位·新发展理念）

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不临海、不沿边，却充分发挥“区位＋枢纽＋开放”的优势，变内陆腹地为开放前沿，郑州综合保税区5年来进出口总值连年增长，带动河南临空经济呈现井喷式发展。

开放发展理念在当地不断深入，引领城市、业态、生活发生一系列巨变。

累计完成跨境电商进出口清单4779.6万单，货值44.5亿元，同比分别增长127%、114%……这是郑州新郑综合保税区上半年跨境电商交易的成绩单。在国际贸易受到新冠肺炎疫情影响的情况下，这个位于我国中部的综合保税区跨境电商交易为何逆势上扬？

上半年外贸进出口1242.41亿元，同比增长15.35%，5年来郑州综保区进出口总值连年增长。开放发展理念不断深入，对当地经济拉动力如何？又怎样辐射周边地区？百姓的工作生活有哪些新变化？记者采访了综保区发展带动形成的3个新群体。

物流冷链车司机

“我们讲求的，就是高效”

系好安全带，发动冷藏车，休息了两天的王晓泽精神饱满。下午4点，他准时从郑州机场出发上高速公路，目的地是西安的连锁商超。他与同伴要把一车的冷冻带壳猫山王榴莲安全及时送达。“单程6小时，上百万元的货值，耽误不得，我们讲求的，就是高效。”

王晓泽18岁外出打工，“摆过地摊、干过工厂、开过大货车，但远离父母女友，时常想回家。”去年8月，一则招聘启事吸引了他。河南罗布长风供应链管理公司由于跨境电商业务发展迅速，招聘冷藏车司机。王晓泽被顺利录用，经过培训随即上岗，负责从郑州机场到全国各地的冷冻带壳榴莲运输。

河南罗布长风公司副总经理禹海叶告诉记者，公司2014年入驻郑州综保区后，贸易额增长近5倍。北上广深的服装、鞋帽汇聚郑州，通过跨境包机出口，回程带回东南亚特色产品，之后分销全国。今年上半年，公司“郑州—马来西亚吉隆坡”和“郑州—泰国曼谷”的全货包机80余架次，进出口贸易额超过4000万美元，直接带动就业百余人。“国内市场增长很快，作为重要的交通枢纽，郑州地理位置优越，服务保障到位。”

去年12月30日，预定下午抵达的货机晚点到了午夜12点，此时海关人员已放假。价值200多万元的榴莲滞留机场，有变质腐败的风险。了解情况后，机场主动联络海关，两名海关工作人员临时赶来。机场接机卸货，海关查验通关，快速通畅。

国际航空运输网、米字形高铁网、高速公路网在郑州融合，货物飞越大洋，紧接着是货车、铁轨的接力赛跑，是陆上交通运输的综合配套。无数与王晓泽一样的司机，穿梭其间，织就了越来越快捷的物流网，也奔向自己的美好生活。

仓库分拣制单员

“在自家门口，也有跨境业务”

2015年，郑州综保区跨境电商业务进入发展快车道。由于良好的通关环境和产业孵化培育，天猫国际、京东国际、唯品会等多家大型电商企业入驻区内集聚发展，电商货源持续向郑州集中，在“618”“双11”等电商促销活动中成绩喜人，实现了买全球、卖全球，货通天下。

收货、拣货、制单、包装、发货，在郑州综保区菜鸟郑州保税3号仓内，200多名工作人员忙碌不停却又井然有序，各式各样的进口美妆在传送带上排起长队，等待打包、贴标、装箱，发往全国各地。

30岁的拣货员周可亚拉着小推车在货架上拣货，并逐一核对订单信息；他的妻子也在同一个仓库，负责制作、打印快递单。“公司很照顾，把我们安排在同一个仓库、同一个班组，上下班一辆车就够啦，20多分钟就能到家。”周可亚家住在附近的村庄，老人孩子都生活在一起，夫妻俩上班时，老人就帮忙带孩子。“在自家门口，也有跨境业务。我的工资是基础工资+计件，遇到促销，就是最忙的时候。不过拣货多，工资就高。1个月下来，多则1万多元，少则六七千元。”周可亚有些得意，“妻子工资比我稳定，但我赚得更多。”

像周可亚夫妇这样的，在郑州综保区有很多。负责菜鸟郑州保税3号仓运维的河南易通供应链有限公司副总经理张向达告诉记者，常年在菜鸟郑州保税3号仓工作的有400多人，到旺季时可达3000多人，解决了当地不少人的就业。据悉，目前在郑州综保区有20多万名工作人员。

电商主播

“背靠货仓，直播带货更有底气”

“这款面霜特别适合皮肤敏感的女孩子，我已经用了两个多月。”戴上美瞳，画着精致妆容，胡亚男在手机镜头前可以滔滔不绝讲上三四个小时，一次性向粉丝推荐10多款公司跨境保税仓内的进口化妆品。

胡亚男是河南光山县人，2018年到杭州做电商主播。外形甜美、口齿伶俐，她很快有了自己的工作室。然而，去年末她选择回到郑州。

“回郑州是经过深思熟虑的，在这里我能获得更大的发展空间。背靠货仓，直播带货更有底气。”胡亚男看中了郑州综保区的货源，“对电商主播来说，产品质量和价格很关键。如果产品不好、价格不理想，再好的主播都很难真正实现带货。这里的跨境产品得到有关部门的认可，品质没得说。再加上国家大力支持，税收非常优惠，价格很给力。比如，某品牌的眼霜，专柜要1600元，通过跨境电商购买，只需600元。”今年6月，由她担纲主播的美妆店铺销售额就达到1300多万元。

《 人民日报 》（ 2020年11月01日 02 版）

(责编：岳弘彬)