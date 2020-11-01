交通运输体系不断完善（“十三五”，我们这样走过）

“1909年，京张铁路建成；2019年，京张高铁通车。从自主设计修建零的突破到世界最先进水平，从时速35公里到350公里，京张线见证了中国铁路的发展，也见证了中国综合国力的飞跃。”北京至张家口高速铁路2019年12月30日开通运营，习近平总书记作出重要指示。

延伸，再延伸！提速，再提速！“十三五”以来，一系列重大交通工程在大江南北先后落地，推动交通运输体系不断完善，也让我国发展“大动脉”越来越强健有力。

高速公路四通八达。2017年7月15日，京新高速全线贯通，使北京与乌鲁木齐的距离一举缩短近1300公里；雄安对外交通路网加快铺就；延崇高速、广吉高速等重点项目接连贯通……到“十三五”时期末，我国高速公路通车里程预计将达15.5万公里，居世界第一位。

高速铁路一日千里。宝兰高铁、京呼高铁、郑渝高铁……奋力实干，喜讯连连，到今年7月底我国高速铁路营业里程已达3.6万公里，居全球之首，比“十二五”末增长84.2%。

机场建设快马加鞭。北京大兴国际机场、成都天府国际机场、青岛胶东国际机场，一座座现代化新机场建成，让航空枢纽功能更强；重庆巫山、湖南湘西、河北邢台，数十座支线机场拔地而起，将空中航线越织越密。

轨道交通不断延长。济南、徐州、厦门……“十三五”以来，又有多座城市迈入“地铁时代”。2019年，我国城市轨道交通运营里程达6172.2公里，比“十二五”末增长93.2%，里程全球最长。

交通运输体系的不断完善，让群众的出行体验大大提升。

“过去村子几乎与世隔绝、自给自足。通路前，我们赶紧扩大种植花椒、玉米等经济作物。路一通，山货就能‘飞’出去了。”去年底，我国最后一个具备条件的建制村——四川凉山彝族自治州布拖县阿布洛哈村终于通上了硬化路，令村支书吉列子日激动不已，“往后，65户村民出山再不用沿羊肠小道走3个多小时。坐车10分钟出村，2小时到县城！”

小康路上，交通助力。到2019年底，我国农村公路里程达420万公里，比“十二五”末增加22万公里，广大农村居民迎来“出门就有水泥路、抬脚就能上客车”的好日子。从“走得了”到“走得好”，老百姓的出行体验更加快捷舒适，“流动的中国”活力四射。

交通运输体系的不断完善，为经济社会发展提供了有力支撑。

把中国生产的电子产品、家用电器运往欧洲各国，将欧洲的特色食品送上中国百姓餐桌，近5年来，中欧班列班次不断加密，货物品类日益丰富。今年前9个月，累计开行8756列、发送货物79.5万标箱，同比分别增长46%、51%。

道路通，百业兴。5年来，我国铁路、公路、水运、民航领域客货周转量，以及港口货物吞吐量、邮政快递业务量等指标均跻身世界前列。打通“大动脉”，畅通“微循环”，助力各地加快发展。

交通运输体系的不断完善，折射出领先世界的交通基建实力和装备水平。

从驰骋神州的“复兴号”高铁、2.1万标箱集装箱船、迅速发展的自主品牌新能源汽车，到北斗导航、无人分拣、共享单车等新技术新业态……5年来，技术创新与广阔交通应用场景交汇融合，显著提升了交通运输设施装备水平。港珠澳大桥、上海洋山深水港、长江南京以下12.5米深水航道整治等一批重大工程相继完工，让中国路、中国桥、中国港、中国高铁成了亮丽的“中国名片”。

眼下，一项项重大交通工程正加紧建设，交通运输体系持续完善，我国加快迈向交通强国。

《 人民日报 》（ 2020年11月01日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)