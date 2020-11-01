五大“最能赚”猪企前三季日赚1.55亿，净利增超3倍

中新经纬客户端11月1日电 (张澍楠)站在风口上的“二师兄”火爆程度依旧不减。前三季度，归母净利润(下称净利润)居前五名的上市猪企平均日赚1.55亿元；与2019年同期相比，这五大猪企净利润合计增超3倍。

净利润同比增超3倍

上市猪企三季报已悉数出炉。中新经纬客户端注意到，从净利润上看，牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望、天邦股份仍是A股排名前五的上市猪企，1-9月净利润合计达425.71亿元，去年同期为106.06亿元，增超3倍。

牧原股份势头依然强劲，数据显示，公司前三季度营收391.65亿元，同比增长233.79%；净利润209.88亿元，同比增1413.28%。据此计算，牧原股份在前三季度平均每天净赚7659.80万元。单季度看，牧原股份第三季度实现净利润102亿元，据此计算，其第三季度平均每天净利润1.11亿元。

上述五家公司中，净利润涨幅最大的是天邦股份，前三季度同比飙涨23553.38%。1-9月，天邦股份销售商品猪202.53万头，销售均价56.33元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为33.06元/公斤)，同比变动分别为-0.09%、266.02%。

对此，天邦股份称，1-9月商品猪销售头数同比略降而销售收入和销售均价同比大幅上升，一是因为非洲猪瘟疫情导致生猪行业产量减少，生猪市场价格同比大幅上涨，二是因为公司今年销售构成中仔猪、种猪占比较高。

头部猪企扩产“忙”

上市猪企生猪销量的提升离不开产能扩张。3月5日，新希望公告，决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设10个生猪养殖项目，项目总投资额43.59亿元。

6月29日，正邦科技发布2020年度非公开发行A股股票方案，拟募集资金总额不超80亿元，约32.19亿元用于发展生猪养殖业务，剩余部分用于补充流动资金。此前，正邦科技在2019年年报中提到，2020年公司生猪出栏量将保持较快增长，出栏规模预计为900-1100万头。

牧原股份则年内多次发布设立子公司公告表示，已陆续在北京市房山区、湖北省襄阳市枣阳市、四川省德阳市绵竹市、广西壮族自治区南宁市武鸣县、河南省商丘市民权县、湖北省黄冈市黄梅县等多地区设立子公司开展生猪养殖业务。

天邦股份也斥资扩大生猪产能。公司7月8日披露，拟投资23.85亿元建造(含改造)西式母猪场、公猪站等合计26个项目，全部达产后预计可形成12.42万头母猪产能。10月16日，天邦股份称拟投资7.9亿元建造(含改造)西式母猪场4个，全部达产后预计可形成5.48万头母猪产能。

此外，温氏股份则调整公司组织架构，成立种猪事业部。

四季度依旧“钱”途广阔？

值得关注的是，国内猪肉价格9月起开始持续回落。10月27日，农业农村部总经济师魏百刚指出，随着生猪生产快速恢复，出栏量增加，猪肉价格已连续8周回落。目前，集贸市场价格每公斤49.23元，比今年2月份的最高点低10.41元，回落趋势非常明显。

中新经纬客户端注意到，上述五家猪企9月猪价均呈下降走势，且是连续第二个月下滑。其中，牧原股份商品猪销售均价较低，每公斤32.12元；从降幅上看，天邦股份商品猪销售价格降幅较大，环降11.43%。

对于接下来的四季度，开源证券认为，从上市公司补栏情况看，四季度出栏量有望保持环比高速增长，全年出栏目标无忧。天风证券研报也分析，受益1-9月猪价高位，叠加出栏同比增长，多家养猪公司业绩大幅增长，预计四季度猪价仍将保持相对高位，且预期出栏增速环比进一步提升，养猪公司业绩高增可期。

猪肉价格方面，农业农村部曾强调，由于四季度是猪肉传统消费旺季，消费增长与生猪供给恢复同步，供需紧张的关系将逐步趋缓，猪肉价格大涨大跌的可能性都不大。

魏百刚也指出，2021年元旦、春节这两大节假日期间，猪肉供应量同比大约会增加三成。后期随着能繁母猪增加，生猪存栏量增加，出栏量也会很快增加。供应上去后，价格将逐步回落到正常水平。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)