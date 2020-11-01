人口普查“查房”是要收房产税？国家统计局辟谣

中新经纬客户端10月31日电 人口普查收费吗？人口普查后要收房产税？国家统计局近日对人口普查相关热点问题进行回应。

来源：微信号“统计微讯”

对于人口普查“查房”是要收房产税的问题，国家统计局官方微信号30日发文称，以房“查人”是世界各国进行人口普查普遍采用的方法，因为人都居住在房子里。人口普查中“查房”的目的是为了查准人口，住房信息登记的重点是要了解人口的居住状况、生活设施、房租水平等，是为了更好地反映当前民生问题。

网传“第七次人口普查首次把查房信息纳入普查范围”，国家统计局表示，事实上并非“首次”纳入。在以往的人口普查过程中，也多次涉及房屋情况登记。比如，在2010年开展的第六次人口普查数据中，统计部门就对相关住房信息数据实行了登记。又比如，在2000年第五次人口普查中，也有住房相关数据。因此，“查房”只是做好人口普查的“常规动作”，并非新增项目，无需过度解读。

人口普查会泄露个人隐私？对此，国家统计局指出，10月19日，在国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华提到，将全流程加强对公民个人信息的保护，各级普查机构和工作人员在普查中获得的信息，必须严格履行保密义务，否则的话将承担相应的法律责任。

据了解，《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。《全国人口普查条例》第三十三条规定：人口普查中获得的能够识别或者推断单个普查对象身份的资料，任何单位和个人不得对外提供、泄露，不得作为对人口普查对象作出具体行政行为的依据，不得用于人口普查以外的目的。

人口普查要收费吗？国家统计局称，近期，全国多地发生以全国第七次人口普查为由的诈骗案件。国家统计局和公安机关均表示，人口普查不收取任何费用，千万不要轻信任何以人口普查为由，索取财物、财产、账号密码信息、短信验证码的行为。

国家统计局同时提醒，所有普查员均携带有县级及以上人口普查办公室印章的证件；可通过咨询社区居委会鉴别其身份；人口普查不涉及任何收入调查。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)