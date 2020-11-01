新华社深圳10月31日电 题：创业板十一周年：行至深水区 改革再出发

新华社记者吴燕婷、刘玉龙、闫鹏

10月30日，创业板迎来十一周年生日。

十一年来，创业板市场有力推动了我国创新经济的发展和产业结构的调整。今年，创业板迎来发展历程中又一次重大改革——试点注册制。改革后的创业板开启了服务经济高质量发展的新纪元。

新兴产业聚集效应明显，高质量发展群体显现

深交所数据显示，十一年来，创业板公司家数从28家增加至871家，占A股上市公司总数的21.42%，总市值10.40万亿元；创业板公司平均营业收入由2009年的4.74亿元增长至2019年的20.62亿元，年复合增长率超过15%。

在一些上市公司看来，创业板既是加快企业发展的资金池，更是机制创新的推进器。其中，以新一代信息技术、生物医药、新材料等为代表的新兴产业聚集效应明显，聚集了宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等一批具有示范效应的新经济标杆企业。

“在爱尔眼科的发展过程中，资本市场发挥了不可或缺的作用。”爱尔眼科董事长陈邦表示，作为创业板第一批上市公司，爱尔眼科募集资金8.83亿元，借助资本市场打破制约公司发展的资金瓶颈后，爱尔眼科医疗网络快速扩张，医教研一体化平台加快打造，实现了从“行业领先”到“引领行业”的演进。

深交所数据显示，截至目前，创业板IPO融资金额累计达4889亿元；共257家上市公司实施完成304单再融资，募资金额达2863亿元；312家上市公司累计实施完成444单重组方案，涉及交易金额4144亿元，募集配套资金超过1382亿元。创业板注册制首单小额快速融资项目，从提交申请到注册通过仅用时8个工作日。

在多项融资政策支持下，创业板成为创新企业集聚地。深交所数据显示，创业板高新技术企业达802家，占比92%，战略性新兴产业企业达569家，占比65%。

促进科技、资本与实体经济高水平循环

十一年来，创业板持续活跃，并助推风险投资市场不断壮大，促进科技、资本与实体经济高水平循环。

深交所数据显示，498家公司在上市前累计获得442亿元的创投机构投资，以目前股价模拟测算投资增值近16倍，创投资本获益退出后又重新投入早期创业创新企业，支持企业发展壮大，形成创新与资本良性循环。

业内人士认为，创业板为中小企业特别是高新科技企业提供了重要的融资途径和成长空间，是对主板市场的有效补充。

“众多新兴产业的优质创新公司虽然成长性强，但在成立初期一般规模较小、盈利水平和现金净流量较低，受财务指标限制无法满足主板上市要求。”启明创投创始主管合伙人邝子平表示，创业板在国内多层次资本市场中充当承上启下的关键角色，可为尚处于成长期的创新企业提供更为合适的融资渠道，促进科技与资本深度融合，助推科技成果加速转化。

汇川科技相关负责人表示，推行注册制后，创业板上市融资条件更加便利，融资效率将大大提升，市场的融资规模也将迅速扩大，实体经济有了充足的资金，才能更好加大创新力度。

剑指市场化，改革进入“深水区”

2020年4月27日，中央深改委第十三次会议审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。8月24日，首批18家创业板注册制企业顺利上市。

仅用时119天，创业板注册制改革相关准备工作便高质量完成。

记者了解到，创业板改革并试点注册制一方面以注册制为主线，在首发、再融资、并购重组领域全面实施注册制，设置多元丰富的上市条件，进一步提高创业板包容性和覆盖面，并系统完善信息披露、交易、退市等资本市场基础性制度；另一方面，同步推进“增量+存量”改革，在制度适配、新旧衔接等方面做出一系列探索性安排，让包括存量在内的市场主体从改革中增强获得感，并为全市场推行注册制积累经验。

中共中央办公厅、国务院办公厅日前对外发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》，明确支持深圳在资本市场建设上先行先试。

多家上市公司负责人表示，希望创业板继续坚持市场化、法治化发展方向，在改革、创新方面引领中国资本市场发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)