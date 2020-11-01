铁路部门启动“双11”电商黄金周运输

新华社北京10月31日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，自11月1日始，铁路“双11”电商黄金周运输服务启动，持续至11月20日。铁路部门充分发挥高铁成网运行和安全快捷等优势，优化运力供给，首次试点复兴号动车组整列装运快件，努力满足人民群众日益增长的物流服务需求。

自2016年以来，国铁集团已连续4年组织“双11”电商黄金周运输。国铁集团相关部门负责人介绍，为适应物流市场需求，今年铁路电商黄金周运输期限从往年的10天延长为20天，国铁集团创新推出物流服务。

一是增强高铁快运服务能力。日均安排600多条线路、1000列高铁载客动车组列车，推出“高铁极速达”等系列服务，覆盖全国80余个大中城市。二是扩大城际间批量快件运力供给。加强与电商、快递企业合作，提供充足的高铁动车组预留车厢、高铁确认列车等运力资源，首次试点在北京西至汉口间2列复兴号动车组整列装运高铁快件。三是推动铁路行包产品升级。运用部分普速列车行李车，首次投用具有自主知识产权的铁路冷链快运箱，配套推出食品冷链“冷鲜达”及医药冷链“定温达”“定时达”等新产品，满足特色生鲜农产品、医药试剂市场运输需求，重点为内蒙古、新疆及西藏等地牛羊肉、骆驼奶等生产企业提供食品冷链运输服务，实现扶贫助农，助力脱贫攻坚。四是开行电商货物特快班列。向电商、快递企业及家电、日化、食品等生产企业提供电商货物干线运输服务，在前期开行京广、京沪、沪深间特快班列基础上，今年新增开行浙广间班列。

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