32家企业获得海南禁塑替代品“身份证”

新华社海口10月31日电（记者陈凯姿）记者从海南省生态环境厅了解到，截至目前，全国已有32家具备膜袋类和餐具类产品供应能力的企业，获得海南省禁塑替代品电子监管码。

电子监管码相当于禁塑替代产品的“身份证”。根据海南省禁塑相关规定，在海南省生产销售禁塑替代品的企业，须在禁塑工作管理信息平台填报产品及企业相关信息等，申请并获得电子监管码后，生成相应二维码印在替代品的包装上。消费者在购买已获电子监管码的禁塑替代品时，可使用手机扫描二维码进行识别和了解。这为全生物降解塑料制品的市场监管、质量监督抽查和产品追溯提供了便利。

据了解，海南省建立运行禁塑工作管理信息平台，目的是将进入海南市场的全生物降解塑料制品生产企业纳入管理，实现全流程可追溯，以推动市场监管执法信息化。

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