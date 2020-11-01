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现场体验：第三届进博会交通如何样样“行”

王妍芳

2020年11月01日08:52  来源：新华网
 

　　新华社上海10月31日电（记者王辰阳）第三届进博会即将举行，如何乘坐各种交通工具又快又好地到达主会场？近日，记者在现场体验了公交车、地铁、出租车、私家车的到达方式，测体温、戴口罩等成为交通保障的关键词。

　　记者首先体验了公交71路延伸线。该线路为进博会期间专门设置，车辆终点站设在P1停车场。进博会参展观众抵达终点后，需配合工作人员进行测温，体温正常者，可通过临时设立的隔离栏通道上二层步廊，前往主会场国家会展中心登录厅；而体温异常者，需要进行第二次测温，如果体温依然过高，就会被送至留验点观察。

　　上海久事公交集团P1停车场管理负责人孙鸿德说：“乘客下车后，车辆将开至设在一旁的临时消毒点消毒。每辆车都将严格执行一程一消毒的流程，确保车辆的安全环境。”

　　在地铁徐泾东站，通往主会场的3、4、5号出入口通道上布置了无感测温仪，乘客无须停留，在步行过程中不知不觉就完成了测温。该站值班站长梁钦介绍，这套设备在实时画面中理论上可以同时测量最多20个人的体温，感知到体温异常者就会触发报警，测温工作的效率因此大大提升。

　　记者又体验了出租车到馆方式。与公交、地铁类似，乘客到达相关停车场后，需要测量体温。上海市道路运输发展中心出租租赁科副科长叶枫表示，每位出租车驾驶员需要严格记录体温并佩戴口罩运营，此外乘客也必须佩戴口罩，否则驾驶员可拒绝载客。

　　如果参展观众选择驾驶私家车抵达主会场，可提前通过“上海停车”App或小程序进入“进博会停车预约系统”，了解相关信息并预约停车位。司乘人员在停好车后，前往主会场前，也需要在停车场门口检测体温。

　　上海市交通部门相关负责人表示，今年进博会交通保障定下了“进得来、出得去、行得畅、防疫好”的目标，继续坚持集约出行和公交优先，并进一步提升交通保障的精细化水平和观众的体验度。（参与采写：王妍芳）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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