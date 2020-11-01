制造业PMI连续8个月位于临界点以上

新华社北京10月31日电（记者陈炜伟）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日发布数据，10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，比上月微落0.1个百分点，自3月份以来连续8个月位于50%的临界点以上，制造业总体持续回暖。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，随着做好“六稳”工作、落实“六保”任务的各项政策措施持续发力，我国经济延续稳定恢复态势。

调查显示，10月份，生产指数为53.9%，比上月微落0.1个百分点，新订单指数为52.8%，与上月持平，均持续位于临界点以上，表明制造业生产继续回升，需求稳步改善。

10月份，新出口订单指数和进口指数为51.0%和50.8%，分别高于上月0.2和0.4个百分点，均连续两个月位于扩张区间。赵庆河分析，这主要是因为稳外贸稳外资政策效应持续显现，叠加近期世界主要经济体制造业恢复性改善，我国进出口进一步回暖。

数据还显示，10月份，大、中型企业PMI分别为52.6%和50.6%，均与上月基本持平，运行总体稳定；小型企业PMI为49.4%，低于上月0.7个百分点，降至荣枯线以下。

赵庆河介绍，调查结果还显示，小型企业新订单指数有所回落，明显低于制造业总体水平，显示出小型企业市场需求尤显不足。此外，部分调查企业反映，随着近期境外多国疫情出现反弹，企业面临进口原料采购周期加长，运输成本增加等压力。

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