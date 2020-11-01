前三季度我国日均新设企业2.2万户

从市场监管总局获悉，随着暖企稳企利好政策的实施，市场信心加快恢复。前三季度，全国新设市场主体1845万户，同比增长3.3%，较1至8月增速（0.7%）提升2.6个百分点。其中，新设企业589.8万户，新设个体工商户1242.6万户，新设农民专业合作社12.6万户。前三季度，我国日均新设企业2.2万户，日均净增1.2万户；日均新设市场主体6.7万户，日均净增3.9万户。

今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，市场监管总局持续深化“放管服”改革，联合国家药监局、国家知识产权局发布《支持复工复产十条》，积极推动各地开通企业开办“一网通办”平台。降低市场准入门槛、压缩企业开办时间、深化“证照分离”改革……一系列改革举措扎实推进，极大激发了全社会创业创新活力。截至9月末，全国登记在册市场主体1.34亿户，较去年年底增长9%。

从数据看，受疫情影响，今年以来产业结构和布局发生转变，1至9月，第一、二、三产业新设企业同比分别增长35.8%、13.5%和5.7%，其中第三产业增幅较1至8月扩大2.0个百分点。第一、二产业新设个体工商户分别增长54.4%、6%，第三产业下降0.6%，第三产业降幅较1至8月收窄3个百分点。

高技术产业企业增长显著，住宿和餐饮业、教育业持续恢复、降幅收窄。新设制造业企业达9.1%，超过企业平均增幅（7.7%）。高技术制造业增长62.8%，远超制造业整体增长水平，主要是受医药制造业和医疗仪器设备及仪器仪表制造业高速增长带动。卫生和社会工作，农、林、牧、渔业及建筑业恢复较快，且增幅明显，分别为52.1%、34.8%和16.5%。高技术服务业增幅较服务业整体增幅高1.5个百分点，其中检验检测服务、专业技术服务、科技成果转化服务增幅较大，分别达45%、30%、15.5%。

今年8月，中国个体劳动者协会开展的个体工商户经营情况跟踪调查显示，受疫情管控政策影响无法开业的受访者比例下降，个体工商户正常营业率已稳定在八成以上；个体工商户用工情况持续好转，已接近去年同期水平。正常营业的受访者中，盈利或盈亏平衡的占到了77.1%；与前两个月相比，实现盈利的受访者比例提升了16.5个百分点。

市场监管总局将创新服务手段，通过市场准入领域的各项改革进一步激发市场主体活力和社会创造力，推进我国市场主体数量持续攀升，不断激发市场主体创新动能，提升企业持续健康发展能力。对住宿和餐饮业等受疫情影响较大行业，持续精准落实各项优惠政策。鼓励新产业、新业态、新商业模式发展，提升小微企业的市场竞争力。（记者陈晨）

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