原标题：调研显示：7成人使用花呗未付过利息 一半以上付息用户实际手续费为2.5%

近日，中南财经政法大学数字经济研究院对网民消费信贷使用情况进行了一轮摸底调研。调研显示，一半以上网友表示日常有使用消费信贷、信用支付类服务的习惯，其中超9成用户在使用花呗。不过，大部分人看中的是花呗的免息期，7成以上人表示会按时还款使用花呗从未付过利息。

此次调研主要集中在北上广深等一线城市的网民和多家从事消费信贷的企业及机构，调研群体也涵盖了60、70、80、90后等多个年龄段。

以花呗为例，在用户额度方面，花呗的平均额度只有2000元，超过30%的用户额度在1000元以下。

在选择非全额还款，涉及产生利息的用户中，目前花呗账单分期的3、6、9、12四个种类中，有超过5成人平时主要以3期分期为主，实际手续费为2.5%。

对此，有用户在调研中表示，可以把花呗免息和分期结合起来使用，这样可以最大程度的“薅羊毛”。“能用花呗买的尽量用花呗买，因为能免息40天，实在不行的就分3期，有时再抢个免息券，每年的618、双11，花呗薅羊毛都有了专门的各种省钱攻略。”

另外，调研显示，借呗目前最长借款12个月，借呗用户的平均借款时间为90天，按照蚂蚁招股书披露的“最低万二，大部分万四以下”的日息计算，最低的实际利息成本为1.8%，大多数在3.6%以下。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林表示，此次调研除了对消费信贷情况摸底，也希望基于调研对如何使用消费信贷提出了比较合理的建议，“比如，平时可以把每个月的工资进行低风险的投资理财，然后巧用机构的40天免息期等进行消费，以此实现良性循环。”

“另外，分期其实也是一种常见的消费方式，合理使用也能提升个人成长和生活质量。但我们也建议，分期消费也要克制，充分考虑偿还能力，一般建议分期后的每月还款金额以不超过月收入的三分之一比较合理。”盘和林表示。

(责编：夏晓伦、毕磊)