原标题：奇幻科技、星素同台、跨界混搭快手“一千零一夜”引近亿人观看

中新网10月31日电 10月30日晚20:00，由快手联合江苏卫视倾力打造，中国联通冠名的2020年度娱乐盛典“一千零一夜”大型晚会在江苏卫视和快手账号“一千零一夜”(快手ID：40300048)直播间同步播出。据悉，本场晚会快手官方直播间观看总人数达9008万，直播间互动总量达1.34亿次，最高同时在线人数达315万，预约直播总人数达到3100万。

这场以“人间烟火”为主题的年度盛典，嘉宾阵容可谓是齐聚了国内“娱乐圈+网红圈”的半壁江山，既有黄渤、沈腾、岳云鹏、周杰伦、F4、陈坤、黄子韬、郑爽、张雨绮、张杰、李宇春、王子异、尤长靖、王琳凯、时代少年团、硬糖少女303等大咖明星和人气偶像，也有白小白、程响、崔明凯、陈艺鑫、桑娜等超100组快手达人用户，各种“破壁式”的星素混搭组合带来众多全新演绎的经典音乐作品。

奇幻科技、台网联动，引爆“爷青回”收视狂潮

本次晚会作为快手携手江苏卫视倾力打造的“台网跨界联动大作”，在节目内核和呈现形式上实现了大小屏的深度融合，在快手的低延时连麦、实时隐身等众多黑科技加持下，为观众带来了超多惊喜。

周杰伦的出现引发了快手直播间老铁们第一波的“爷青回”留言刷屏，而利用业内最顶尖的虚拟技术，时隔多年终于实现合体的F4则引发了第二波的青春追忆狂潮。大屏幕上重新创造出了四个人同台演唱的场景，其逼真程度让人真假难辨。

晚会中，快手代言人迪丽热巴则是坐在悬于半空中的枝蔓围绕的巨环上梦幻登场，带来一首甜美爆表的《一千零一个愿望》，场景变换的炫酷演出更是引发观众尖叫连连。热巴再次出现在第二现场时，利用快手最新的“隐身魔法”特效出场，公主般的热巴在屏幕中渐渐闪现。据快手研发人员介绍，通过行业首发的AI实时隐身技术，先自动抠除人像隐藏，再脑补出清晰真实的背景，以实现实时隐身的效果。

星素同台、跨界合作，演绎每一种“人间烟火”

区别于传统晚会，本场晚会的一大亮点和特色即是星素同台，通过“明星大咖+快手达人”的跨界合作，众多经典作品被重新诠释和演绎，全场几乎每一个节目都与快手用户、快手核心价值观、快手元素进行了深度融合。尤为重要的是，在这些节目创意中，快手达人们并非是舞台上的配角，而是与明星一起平等呈现。

其中，由朴树和快手达人南京吉他女孩Miumiu周昭妍合作弹唱的《那些花儿》《猎户星座》，在Miumiu的治愈系童声演绎下，为歌曲注入了全新的韵味。

而由毛不易演唱、快手达人李勇敢和马昊然夫妻共同手语伴舞的一曲《给我给我》，温馨暖人的曲调与意境更是成功感动全场。晚会中还播放了李勇敢和马昊然夫妻的相识、相知、相爱故事，在这段特殊的爱情里，虽然相隔两地、跨越1300公里的距离，但是快手成为了他们无声世界的红娘。

此外，由快手达人、35岁的陕西神木农民工李小刚倾情颂诗，任嘉伦、周延合唱的一曲《沧海一声笑》，则让广大网友大呼太好听了，“合作形式很有创意”等留言不断刷屏。

晚会中，由郎朗钢琴伴奏，周深和快手达人天籁小水井合唱团共同带来的“海妖吟唱”经典曲目《大鱼》和《Scarborough Fair》更是让人眼前一亮，快手老铁不禁感叹“简直唱到了我的灵魂深度”“自带环绕立体声效果”。

创意无限、艺术混搭，快手元素赋能文化传承

本次晚会不仅在星素跨界合作领域不断创新，更是将多种艺术和文化形式、不同风格嘉宾和歌曲进行全新洗牌重组，通过无限创意在节目内容上带来惊喜，并为非遗文化、民族文化的传承和传播形成多维赋能。

晚会中，甜美可爱的硬糖少女303遇见了东北风热门歌曲《兄弟想你了》，张韶涵携手快手达人梦然带来全新remix版本的《淋雨一直走+少年》，真 漂亮姐姐郑爽则和时代少年团合作一曲《姐姐真漂亮》。

此外，更有“无价之姐”李宇春联手国乐大师方锦龙合作一曲炸裂舞台的《岁岁平安》，快手达人崔明凯以美感与技艺并存的古风铁环舞联合张杰带来一首《天下》，快手用户阿牛阿呷的民族服饰设计与薛之谦的歌曲《渡》完美融合，而麦秸画、面塑、苗族银饰等非遗文化、民族艺术更是再现了沈腾和杨幂的经典银幕角色形象。

综合来看，这样的跨界合作不仅是“快手+江苏卫视”内容共制的成功尝试，更是快手“拥抱每一种生活”理念的有力落地。作为国民短视频直播平台快手“九年磨一剑”缔造的首次大型盛典，此次的“一千零一夜”晚会无论是从嘉宾阵容、节目质量、舞台效果，还是观看数据、话题热度、行业影响力等各个角度来看，无疑是融媒体时代的又一个跨界融合经典案例和爆款事件，并成为由快手打造的又一超级IP。

(责编：夏晓伦、毕磊)