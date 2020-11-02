第三届进博会准备就绪

本报上海11月1日电 （记者田泓）第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。第三届进博会新闻发布会宣布：各项筹备工作已经准备就绪，与前两届相比，第三届进博会将呈现更多特色和亮点。

第三届进博会总展览面积比上届扩大近3万平方米，共设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区；世界500强及行业龙头企业积极参展，展览面积比上届增加14%；数百项新产品、新技术、新服务将进行“全球首发、中国首展”。“第三届进博会展览规模更大，参展企业质量更好，展品展览水平更高。”中国国际进口博览局相关负责人介绍。另外，上海今年着力通过常年交易服务平台持续放大进博会的平台作用和带动效应。（相关报道见第三版）

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)