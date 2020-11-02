前三季度普惠小微贷款增加3.02万亿元

本报北京11月1日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的今年三季度金融机构贷款投向统计报告显示，三季度末，金融机构人民币各项贷款余额169.37万亿元，同比增长13%；前三季度增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元。其中，普惠小微贷款余额14.6万亿元，同比增长29.6%，增速比上季末高3.1个百分点；前三季度增加3.02万亿元，同比多增1.25万亿元。
数据显示，今年三季度，我国普惠金融领域贷款增长速度加快，三季度末，人民币普惠金融领域贷款余额20.98万亿元，同比增长23.5%，增速比上季末高2.8个百分点；前三季度增加3.68万亿元，同比多增1.55万亿元。
与此同时，工业中长期贷款增速显著提升，不含房地产业的服务业中长期贷款加快增长。三季度末，本外币工业中长期贷款余额10.51万亿元，同比增长16.3%，增速比上季末高3.5个百分点；前三季度增加1.34万亿元，同比多增8861亿元。绿色贷款保持较快增长。三季度末，本外币绿色贷款余额11.55万亿元，比年初增长16.3%，其中单位绿色贷款余额11.51万亿元，占同期企事业单位贷款的10.5%。“三农”贷款增速持续回升。三季度末，本外币涉农贷款余额38.71万亿元，同比增长11.1%，增速比上季末高0.6个百分点；前三季度增加3.7万亿元，同比多增1.37万亿元。
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