第三届中国国际进口博览会准备就绪

第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。“各项筹备工作已经准备就绪。与前两届相比，第三届进博会将呈现更多特色和亮点。”10月30日，第三届进博会新闻发布会宣布。

本届进博会总展览面积比上届扩大近3万平方米，共设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区；世界500强及行业龙头企业积极参展，展览面积比上届增加14%；数百项新产品、新技术、新服务将进行“全球首发、中国首展”。“第三届进博会展览规模更大，参展企业质量更好，展品展览水平更高。”中国国际进口博览局副局长孙成海说。

曾在首届进博会上推出“世界最小心脏起搏器”的爱尔兰医疗科技公司美敦力，今年将带来第二代产品“双腔起搏系统”。美敦力大中华区总裁顾宇韶说：“进博会已经是我们与中国伙伴携手发展不可或缺的平台。”

10月26日，法国珠宝品牌卡洛芙的“镇店之宝”——一颗重88克拉、有57个切面的黑钻完成通关手续。未来几天，它将在第三届进博会上亮相，完成其在中国乃至亚洲的首次展出。

就在10月，卡洛芙中国首店在上海开门迎客。从签约报名参加进博会到开出首店，卡洛芙仅用了5个月时间。这样的速度，得益于进博会常年交易服务平台——绿地全球商品贸易港。

与进博会主会场国家会展中心（上海）一街之隔的绿地全球商品贸易港，集展览展示、贸易促进、引资孵化功能于一体，在“促展品变商品”中担当重要角色。开业两年来，绿地全球商品贸易港设立39个国家馆，引进进口商品8万多件。

孙成海介绍，在全球新冠肺炎疫情持续蔓延的特殊形势下，第三届进博会主动调控参展参会人员规模，重点邀请有明确采购意向的专业观众到会。各地采购商报名仍非常踊跃，共组建39个交易团、近600个分团，注册单位11.2万家，注册人数达到40万人。其中，年营业额10亿美元以上的达2238家，年进口额1亿美元以上的有近1400家。

为持续放大进博会的平台作用和溢出带动效应，上海今年又新增7个常年交易服务平台，总数达到56个。进博会展期内销售的展品进口环节“三税”全免、允许参展企业办理进口特殊食品临时许可证等13项政策，如今已形成制度性安排。今年还新增允许展品在展会结束后转入特殊监管区开展跨境电商业务等6项支持措施。

“同舟共济应对挑战、开放合作共享未来”，将于11月4日开幕的第三届虹桥国际经济论坛，将围绕这一主题共话疫情防控常态化下的全球经贸合作，发出“虹桥声音”。

本届进博会期间，上百场高规格、高水平、高质量的配套活动将陆续举办。这些活动将与虹桥国际经济论坛相协调，主要包括政策解读类、对接签约类、新品展示类、投资促进类、人文交流类、研究发布类等。

今年进博会的公共防疫专区将备受与会人员关注。48家签约展商将展示口罩、防护服等前期防护类产品和CT、检测试剂等中期检测类产品，以及“人工肺”、呼吸机等后期治疗类产品，回应人们对加强科技创新和国际合作、共同努力战胜新冠肺炎疫情的期待。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)