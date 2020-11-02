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非遗传承人经营企业凭证书最高能申请贷款300万元

“徽艺贷”成了“及时雨”（财经眼·小微融资新故事②）

本报记者  吴秋余  葛孟超

2020年11月02日06:12  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：古法榨油非遗技艺传承人焦新元（左）向银行信贷员介绍作坊经营情况。
　　图②：焦新元在灌装菜籽油。
　　程永立摄

　　老作坊焕发新活力

　　“以前老乡空有一身技艺，却没法贷到款，生意总也做不大，现在‘徽艺贷’让手艺人凭借自己的技艺就能直接获得贷款”

　　秋天的黄山，天高气清，草深果红。黄山风景区西大门山脚下，近处马头墙黑白相映，远处山岭间雾气氤氲，好一派徽州气象。安徽黄山市黄山区焦村镇龙源村村民焦新元的古法榨油作坊，就坐落在这里。

　　转过街角，还未进门，“嘿！呀！嘿！呀！”的号子声就传进了记者耳朵，空气中飘着浓郁油香。“古法榨油在这里已经传承300多年，我16岁拜师学艺，干了47年。”老焦肤色黝黑、手掌厚实、手指粗壮，一看就是个长年干活计的人。

　　脱粒、去壳、磨碾、蒸坯、包饼、上榨……古法榨油要经过多道工序，步骤繁多。“别看是小作坊，这门手艺也是非物质文化遗产哩！”老焦打开了“话匣子”。

　　说话间，老焦开始进行古法榨油中最关键的一步——榨油。只见他在榨樘里用石块压牢了十几块菜籽饼，在榨机上装好木头楔子，便摆动起三四米长、200多斤重的大木锤。硕大的木锤在老焦手里格外“听话”。“出油了！”伴随着“砰砰”的撞击声和“嘿呀”的号子声，金黄的菜籽油慢慢从榨樘里流了出来。

　　老焦的作坊不大，整齐摆放着三台榨机。他带记者走进作坊的里间，那里摆了五六口大缸。“这一缸油有500斤，那一缸有900斤。”挪开大木盖子，满满一缸菜籽油晃动着似要跃出缸口。

　　“老焦啊，上次我来的时候还没这么多油，几个月就新产了这么多，你这儿快装不下喽。”和记者同行的建设银行黄山市分行黄山区支行行长程永立笑着说。

　　“有了你们的贷款，这活不就更好干了吗？”老焦说着打开了仓库门，满库的麻袋映入眼帘。“今年年景好，菜籽又大又饱满，出油率很高，有了‘徽艺贷’提供的50万元贷款，我一下收了十几万斤菜籽，生产经营有保障。”老焦说。

　　开心的不只老焦。“老焦人实在，别人收菜籽都是2块3毛钱一斤，他最高能给到2块7毛钱一斤，我们都愿意卖给他，今年一下子就收了我们家6万斤菜籽，钱款一次付清。”安徽黟县宏潭乡佘溪村村民方启峰说。

　　这个让老焦和乡亲们获益的“徽艺贷”是什么？“以前老乡空有一身技艺，却没法贷到款，生意总也做不大，现在‘徽艺贷’让手艺人凭借自己的技艺就能直接获得贷款。”建行黄山市分行普惠金融部总经理胡雪生告诉记者，“徽艺贷”是他们今年新推出的一款贷款产品，授信时，只要是非遗传承人，在正常经营的情况下，就能申请到最高300万元的纯信用贷款。

　　万安罗盘制作技艺、徽砚制作技艺……在黄山市，像古法榨油这样的非遗项目还有很多。胡雪生指着手里的黄山市非遗传承人名单如数家珍地说：“像老焦一样，资金短缺往往成为制约非遗传承人发展的重要因素，‘徽艺贷’专门针对他们的融资难题，让手艺人能更方便快捷地获得资金支持。”

　　好产品突破“准生”难

　　“‘徽艺贷’的诞生其实充满曲折，因为它要跨越传统小微贷款模式的一些障碍”

　　“徽艺贷”好在哪儿？老焦有发言权。

　　“过去想贷款，房产土地是个宝，办手续烦得不得了。”老焦回忆说，以前银行一般只认房产证、村里出具的土地证明等，不办抵押不给贷款，材料加起来有好几本书那么厚，光签字就得半个多小时。“手艺人没有抵押物，贷款基本不可能。”

　　“徽艺贷”不一样。“只要提供非遗传承人证书、营业执照等几样材料就可以，不需任何抵押和担保，年利率只有3.75%。”老焦说，不仅手续简单，针对非遗手艺人“越老越吃香”的实际情况，“徽艺贷”还打破60岁以上客户不能放贷的限制，让很多老艺人更好施展才华、传承技艺。

　　这样的好产品，为啥现在才推出？“‘徽艺贷’的诞生其实充满曲折，因为它要跨越传统小微贷款模式的一些障碍。”胡雪生的思绪回到了一年前，“产品立项之初，分行组织开了几次会探讨可行性，作为主要牵头人，我当时压力特别大。”

　　“第一次开会，大家抛出的全是质疑。”胡雪生回忆说，有人担心没有抵押和担保，借款人拿到钱就跑了；也有人质疑贷款利率太低，银行根本不赚钱；还有人直截了当地说：“传承非遗是文化部门的责任，和我们银行有什么关系？”经过几番激烈争论后，“徽艺贷”始终无法取得“准生证”。胡雪生干脆提议，请相关同事去实地考察后再下结论。

　　百闻不如一见，实地考察让很多人改变了最初的看法，程永立就是其中之一。

　　“多年经验告诉我，保证资金安全，就要先对客户人品做全面了解。”程永立说，第一次来到老焦的作坊，他只是简单询问了一下生产经营情况，出门后扭头就进了老焦邻居家。

　　“老焦这人不错，平时乡亲卖给他菜籽，都是约定好一斤菜籽折算几两油。他接手这个作坊几十年了，从没短过别人一两油，每一笔账都清清楚楚，不信你去他办公室看看。”听了邻居介绍，程永立将信将疑地来到老焦的办公室。果真，墙上密密麻麻挂满了几十个像日历牌一样的账本，最早的竟能追溯到上个世纪80年代。

　　一次不够，第二次造访时，程永立心里还在犯嘀咕。“老焦是非遗项目区级传承人，作坊去年现金流水200万元左右，理论上可以贷款50万元，可小微企业现金流水不一定靠谱，一纸传承人证书真的值50万元吗？”

　　“没想到这次还没走到门口，我就下定决心给他贷款了。”程永立说，再访老焦作坊时，刚拐进街角，就看到一排旅游大巴停在门口，拉来众多慕名参观古法榨油技艺的游客。

　　这让心存疑虑的程永立放了心，“我们的经验是，一看非遗传承人级别证明，二看客户信用，三看企业经营情况，这样就能有效防控风险。综合各种因素判断，老焦这个手艺既有经济价值又有文化价值，完全可以放贷。”

　　在走访调研40多户非遗传承人后，胡雪生的想法渐渐取得大多数同事的支持，“徽艺贷”在今年4月正式推出。建行黄山市分行行长方志明介绍，截至9月末，建行黄山市分行已运用“徽艺贷”支持了包括老焦在内的29户非遗传承人和小微企业，贷款余额1500多万元，目前未出现不良贷款。“虽然推出时间不长，但一推出就得到市场认可，建行安徽省分行已在全省推广。”方志明说。

　　小贷款发挥大作用

　　“‘徽艺贷’在促进非遗技艺保护、传承、再创新方面发挥出重要作用，让人们看到了手艺人的价值所在，这也是我们设计产品时的初衷”

　　推动银企良性互动、促进非遗技艺保护传承……“徽艺贷”发挥了大作用。

　　——让非遗技艺得到更好传承和创新。

　　“爸爸，我也打算学习榨油手艺，回作坊跟您一起干。”老焦的油坊生意越做越大，让原本想改行的儿子动了心。“这是儿子第一次这么和我说，看来这手艺后继有人了！”老焦很高兴。

　　改变不仅发生在老焦家。郑影君是黄山市柏翰堂雕刻工作室的负责人，也是一名徽州三雕的市级非遗传承人。今年5月，他获得了70万元“徽艺贷”纯信用贷款，年利率与老焦一样，都是3.75%。

　　“有了‘徽艺贷’的支持，我能更深入地钻研木雕技艺。”郑影君说，他用贷款资金购买了一块极为难得的沉香。“这块沉香可以雕刻成臂搁，写毛笔字时用来支撑胳膊。据我了解，以前还没有人用沉香雕过臂搁，得好好琢磨一下。”

　　“‘徽艺贷’在促进非遗技艺保护、传承、再创新方面发挥出重要作用，让人们看到了手艺人的价值所在，这也是我们设计产品时的初衷。”胡雪生说。

　　——探索出小微贷款良性互动新模式。

　　经常和小微客户打交道，其中不少是非遗传承人，胡雪生对他们面临的资金困难很了解，但如何才能让手艺变贷款，答案并不简单。

　　胡雪生介绍，非遗传承人是各级政府评选出来的，条件十分严格，有的五年十年才评一次，这既是对传承人技艺的评定，也是对他们信用的肯定，选择这个作为贷款多少的参考标准，再加上对企业现金流的审慎查验，就能在控制风险的基础上为小微企业提供有力支持。

　　银行与实体经济是唇齿相依的关系。“‘徽艺贷’的不少客户属于黄山市重点培育的行业，把这块服务做好能为我们积累一批高质量客户。”程永立认为，虽然现在“徽艺贷”的利率比较低，有时甚至低于资金成本，银行放贷可能亏钱，但只要这些客户的经营越来越好，“盘子”就会越做越大，为银行长远发展打下基础。

　　——突破了传统贷款方式的“禁区”。

　　“徽艺贷”的探索，引发了商业银行的思考。既然非遗传承人能够凭借自身技艺获得贷款，那么科学家、高级工程师、高级技工也可以通过技术获得贷款。

　　“人才是重要发展资源。”建设银行安徽省分行副行长叶红云告诉记者，与“徽艺贷”模式类似，目前建行在山东、江苏等省份已经开始探索和落地“人才贷”的实践，拥有各类“高端人才”“领军人才”的企业，可以按照人才等级获得不同程度的信贷支持。

　　“过去银行重视‘物’的价值，‘人’的价值难以确定，但现在技艺、技术等逐渐有了客观的评价体系，‘人’的价值也逐渐受到银行的认可。”叶红云说。

　　“嘿！呀！嘿！呀！”老焦的作坊里又响起了号子声。

　　“老焦！打点油！”“好嘞！”老焦熟练地拿起油斗对准油壶。“现在客人多了，菜籽油供不应求，我打算再增加6台榨机。”老焦擦了擦作坊的招牌，笑着说道。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月02日 18 版）
(责编：马昌、杨光宇)
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