铁路“双十一”电商黄金周运输服务启动

本报北京11月1日电 （记者丁怡婷）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：自11月1日始，铁路“双11”电商黄金周运输服务启动，持续至11月20日。自2016年以来，国铁集团已连续4年组织“双11”电商黄金周运输。为适应物流市场需求，今年铁路电商黄金周运输期限从往年的10天延长为20天。

国铁集团有关负责人介绍，今年铁路部门充分发挥高铁成网运行和安全快捷等优势，优化运力供给，创新推出了多项物流服务：

增强高铁快运服务能力。日均安排600多条线路、1000列高铁载客动车组列车，推出“高铁极速达”等系列服务，覆盖全国80余个大中城市。

扩大城际间批量快件运力供给。加强与电商、快递企业合作，提供充足的运力资源，首次试点在北京西至汉口间两列“复兴号”动车组整列装运高铁快件。

推动铁路行包产品升级。运用部分普速列车行李车，首次投用具有自主知识产权的铁路冷链快运箱，配套推出食品冷链“冷鲜达”及医药冷链“定温达”“定时达”等新产品，满足特色生鲜农产品、医药试剂市场运输需求，重点为内蒙古、新疆及西藏等地牛羊肉、骆驼奶等生产企业提供食品冷链运输服务，实现扶贫助农，助力脱贫攻坚。

开行电商货物特快班列。向电商、快递企业及家电、日化、食品等生产企业提供电商货物干线运输服务，在前期开行京广、京沪、沪深间特快班列基础上，今年新增开行浙广间班列。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)