商用一周年 亮出成绩单

5G基站超69万个、终端连接数超1.6亿……一年前的10月31日，以三大运营商推出5G套餐为标志，我国5G正式商用。一年的时间里，我国信息通信业交出了一份亮眼的5G答卷。

速度快时延低，但缺少针对个人用户的超级应用

“用手机看体育赛事高清直播，终于不怕卡顿了。”两周前，在上海一家互联网公司工作的沈先生，开通了上海电信的5G套餐。5G商用一年间，他一直听到周边人对5G覆盖、应用的种种议论，但真正用上5G，他的感受却是“超出预期”。“微信秒发视频，网络电话不再有时延，当作笔记本WiFi热点上传大容量邮件也快得惊人！”

在浙江杭州从事新媒体运营的宋小明，年初开始使用5G，“前不久我们用了5G直播带货，高清流畅的画面是用4G无法做到的。”

在北京从事云桌面开发的刘女士，对网速并没有太多需求，去年年底就尝鲜中国移动5G套餐的她，觉得资费还能接受。“158元套餐，包括300分钟通话，40G流量，还可以免费绑定家里的宽带。”

说起对5G的期待，受访消费者一致表示，目前大城市核心区的室外覆盖还不错，非核心区室外以及楼宇室内覆盖还需加强。此外，不少5G用户呼吁尽快推出标志性超级应用。

宋小明说，他身边有一些做5G应用开发的朋友，推出了5G+智慧农业、5G+智慧医疗等许多应用，很受行业用户欢迎。“目前缺少的只是针对个人用户的超级应用。”

“面向普通消费者的5G超级应用，肯定离不开5G高速率、低时延、广连接的特性。”北京邮电大学信息中心主任张闯是中国联通首批5G用户。他举例说，用5G手机观看赛事直播，不仅可以选择多机位切换画面，还可以针对精彩瞬间在屏幕上进行360度拖拽。“如果这种应用能在大型体育赛事上使用的话，一定能火。”

深挖共享潜力，5G基础设施快速规模部署

桩机轰鸣、车辆穿梭……10月30日下午4时，主体航站楼已经封顶的成都天府国际机场工地上一派繁忙。在一处登机廊桥与T2航站楼连接的一层大厅，中国铁塔成都分公司通信覆盖项目施工人员，正在已经完成布线的天花板弱电桥架上，连接5G室分（室内分布）的设备器件。

“截至目前，机场5G覆盖项目线缆布线工作已经完成了80%，整体工程完成了40%。到明年1月30日，两座航站楼的所有网络覆盖项目将全部完工。”中国铁塔股份有限公司成都分公司天府机场民用通信项目部经理胡毅介绍，铁塔公司统筹运营商需求，充分利用跑道杆灯、廊桥以及楼面等资源，规划建设了29座室外宏基站、300余座各种类型微基站、数千个室分覆盖点位，实现了经济高效的5G综合覆盖。

成都天府国际机场的5G覆盖项目，只是一年来我国5G网络建设提速的一个缩影。中国铁塔股份有限公司董事长佟吉禄介绍，5G站址密度大、功耗高，建设运营成本巨大。中国铁塔统筹三大电信运营商建站需求、深挖共享潜力，助力5G基础设施快速规模部署。今年以来全力克服疫情影响，截至9月底，完成5G基站建设34.5万个。

“截至9月底，我国5G基站累计超过了69万个，5G累计终端连接数也超过了1.6亿。”工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库说。

在基站建设快速推进的同时，5G终端日渐丰富，价格也大幅下降。截至目前，已有207款5G终端获得了入网许可，其中5G手机已经有34个品牌180款，多款售价在2000元以下，最近两个月新上市的手机5G占比接近80%。

加速产业转型，应用场景覆盖众多行业

制造执行系统发出指令，布料在流水车间里挨个“排队”，剪裁好的布料随即进入缝制程序，缝制好的上衣与裤子实现精准匹配，有序完成从裁剪到成衣的“蜕变”……

走进浙江宁波雅戈尔数字化工厂生产车间，裁剪完毕的布料变成一套可以销售的成衣，全程都在吊挂系统上完成，实现“脚不沾地”。这一切都得益于中国联通工业互联网创新团队提供的5G+全连接工厂数字化转型方案。“借助5G边缘计算技术，不仅可以对生产要素实时监控、数据自动采集，还可以为制造执行系统提供全面的数据支撑。”中国联通相关负责人说。

助力智能工厂落地，只是5G加速产业转型升级、催生行业新动能的众多案例之一。在装备制造领域，中国电信助力三一重工数字化转型，打造了5G+设备数据采集分析、5G+机器视觉等一系列应用场景，大幅度提升了生产效率，实现降本增效。

自动驾驶、工业互联网、智慧交通、智慧医疗、智慧教育……三大运营商加速推动5G与工业、交通、医疗、教育、能源等传统行业的深度融合。中国联通携手合作伙伴成立了“中国联通5G应用创新联盟”，目前已在上述重点领域和垂直行业打造了5G典型应用场景，完成了200余个项目落地，实现100余个项目商业转化。

5G商用一周年成绩显而易见，但无论是运营商、产业链各方还是用户，都面临着技术成熟度不高、网络建设投资规模大、运营费用高、核心应用不够丰富、成本回收难等问题。中国工程院院士邬贺铨指出，5G技术成熟度符合移动通信发展规律，放眼整个建设周期，5G投资回报状况也与4G相当，上述新技术商业化初期的共性问题，需要在发展中通过持续创新来破解。

“下一步，要配合5G SA（独立组网）部署，开展网络切片、行业虚拟专网等技术模式创新，完善网络覆盖。”闻库说，同时，继续以5G应用创新为着力点，深度挖掘垂直行业需求，不断丰富应用场景，构建广泛的应用生态。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 10 版）

(责编：马昌)