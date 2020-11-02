成渝地区双城经济圈科技创新联盟在重庆璧山成立

本报重庆11月1日电 （记者刘新吾）10月31日，成渝地区双城经济圈科技创新联盟成立大会在重庆市璧山区召开，川渝两地各院校、科研单位、企业相关专家学者150人出席。联盟将进一步构建和完善再生资源产业技术创新链，服务川渝两地创新发展和交流合作，促进科技成果转移转化，为成渝地区双城经济圈的高质量发展和国家创新驱动战略的贯彻实施做出更大贡献。
成渝地区双城经济圈科技创新联盟由四川省和重庆市科技团体、行业学会和相关企事业单位自愿组织而成，包括两地科技青年联合会、机械工程学会和电子学会等多家成员单位，汇聚了智能制造、大数据分析、生物工程等领域的专家学者。联盟旨在通过充分发挥成渝地区学术和人才优势，整合成渝地区学科资源，加强成渝地区科技合作与交流，助推具有全国影响力的科技创新中心建设。联盟将通过聚焦行业关键共性技术研究、聚焦先进突破型产品开发、聚焦技术成果大规模产业化应用等“三大聚焦”，带动区域成渝产业技术升级和成果转化。
近年来，璧山区抢抓西部（重庆）科学城建设契机，积极推进创新驱动发展战略，加快构建完善科技创新体系，大力建设“科技璧山、创新璧山”，创新生态进一步完善，创新氛围日渐浓厚。
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