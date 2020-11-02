报告显示：外资银行在华资产总额同比增长4.13%

本报电 中国银行业协会近日发布的《在华外资银行发展报告（2019年）》显示，2019年末外资银行在华资产总额3.48万亿元，同比增长4.13%。2019年全年实现净利润216.13亿元。截至2019年末，共有来自55个国家和地区的银行在华设立了机构，外资银行营业性机构总数已达975家。

东亚银行（中国）有限公司执行董事兼行长何舜华说，近年来中国出台了一系列金融业对外开放新措施，将促进更多经营稳健、具备专业优势的外资机构参与到金融业发展中。

（欧阳洁）

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