国家市场监管总局：前三季新设市场主体1845万户

本报北京11月1日电 （记者孔德晨）国家市场监管总局日前发布数据显示，今年前三季度，全国新设市场主体1845万户，同比增长3.3%，较1至8月增速提升2.6个百分点。截至9月末，全国登记在册市场主体1.34亿户，较去年底增长9%。

受疫情影响，今年以来市场主体的产业结构和布局发生转变。1至9月，第一、二、三产业新设企业同比分别增长35.8%、13.5%和5.7%。第一、二产业新设个体工商户分别增长54.4%、6.0%，第三产业下降0.6%，第三产业降幅较1至8月收窄3个百分点。

高技术产业企业增长显著，住宿和餐饮业、教育业持续恢复、降幅收窄。高技术制造业增长62.8%，远超制造业整体增长水平，主要是受医药制造业和医疗仪器设备及仪器仪表制造业高速增长带动。卫生和社会工作，农、林、牧、渔业及建筑业恢复较快，且增幅明显，分别为52.1%、34.8%和16.5%。住宿和餐饮业、教育业持续受疫情影响，降幅显著高于其他行业，但较1至8月降幅有所收窄。高技术服务业增幅较服务业整体增幅高1.5个百分点，其中检验检测服务、专业技术服务、科技成果转化服务增幅较大，分别达45.0%、30.0%、15.5%。

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