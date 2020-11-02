台湾第三季度民间消费持续衰退

据新华社台北电 （记者傅双琪、吴济海）台当局统计部门10月30日公布的最新数据显示，台湾第三季度民间消费延续前两季度的下滑趋势，同比下降1.51%。此外，最新调查也显示台湾消费者信心下跌。

据统计部门介绍，受新冠肺炎疫情影响，台湾民众在境外消费大幅衰退，减幅达93.35%，是民间消费持续衰退的主要原因。不过，民众由于疫情原因不能出境也带来岛内消费的增加，增幅达5.09%。

据统计，台湾第一和第二季度民间消费分别同比下降1.55%和4.98%，前三季度民间消费同比下降2.67%。

另据“中央大学”台湾经济研究发展中心日前公布的调查，10月消费者信心指数为71.1点，与上月相较下降0.5点。6个分项指标中，家庭经济状况、就业机会和投资股市时机这3项下降；物价水平、岛内经济景气和购买耐久财这3项上升。

研究报告也显示，台湾9月制造业景气灯号维持在代表低迷的黄蓝灯，不过信号值有所提升，由8月的11.1增加到9月的11.49。

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