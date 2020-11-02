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常熟银行股价“闪崩”：员工自曝“群体性肺结节”

记者 曹韵仪

2020年11月02日07:55  来源：人民网－国际金融报　
 

“即便没有遇到疫情，正常经营企业也会因为业绩基数的提升而放缓增速，并且后疫情时代的业绩释放是一个渐进的过程，因此从短中期预期判断，常熟银行净利润增速很难回归到往年水平。”

两日大跌近15%，常熟银行股价“闪崩”与员工健康问题成为舆论焦点。

10月29日，常熟银行官网发布《关于体检中有员工查出肺结节的情况说明》，称办公环境两次检测合格，支持员工根据体检结果进行复查，费用由银行承担。此外，银行已成立专门工作小组，由纪委书记任组长并邀请员工代表参与，聘请第三方机构对办公环境进行第三次全面检测。

事情的起因是，10月28日，有网友发帖爆料，常熟银行大量员工被查出肺部结节，病友群人数已接近100，且结节生长速度很快，甚至有员工患肺癌，发帖人怀疑与办公环境有关，引起恐慌。

办公环境导致大量员工肺结节？

上述帖子曝光的一些细节显示，9月14日午间会议通报空气检测结果，空气质量监测项目为“空气温度、湿度、细菌、一氧化碳、二氧化碳、甲醛超标”。不过，有员工指出，根据2018年8月1日开始实施的《民用建筑工程室内环境污染标准》，应还需检测苯、氨、甲苯、二甲苯等物质。

此外，在某网站附带的在线聊天室当中，有大量疑似常熟银行工作人员现身说法，全方位还原了整个事情的“内幕”。

根据聊天内容所称，已有2人开刀，多人初步检查为肺癌，超过5人有5毫米及以上的磨玻璃结节。病友群里已经有90多人，保守估计超过100人体检查出了肺结节。有的同事在3个月内长出了肺结核，也有同事在几个月内从实性肺结节恶化到毛玻璃肺结节。

其中一位网友称，在事件发生后，“银行方面安排讲座给员工洗脑，各种话术表达肺结节是正常的，很多人都有”。

这一事件持续发酵，10月29日，常熟银行紧急发布情况说明：2019年7月，该行金融科技总部入驻苏州工业园区2.5产业园，在办公场所投用前已委托第三方环境检测公司进行室内环境监测，且结果为合格。

2020年6月，该行分批组织员工例行体检，首次加入肺部CT项目，驻苏州工业园区2.5产业园的员工在体检中发现存在肺部结节的情况，发帖人怀疑与办公环境有关。

随后，该行与员工共同选定第三方机构再次进行现场环境检测，于今年9月8日出具合格报告，且表示支持员工根据体检结果进行复查。

该行还在公告中表示，银行已成立专门工作小组，由纪委书记任组长并邀请员工代表参与，聘请第三方机构对办公环境进行第三次全面检测。

10月29日，《国际金融报》记者致电苏州产业园区了解情况，物业表示装修都是各家入驻公司自己内部的事，和产业园并无关系。

与此同时，记者多次致电常熟银行办公室及首席信息官，但均处于占线状态，无法接通。

前三季度净利、营收增速放缓

公开信息显示，常熟银行全称为常熟农商银行，该行改制成立于2001年11月28日，是一家具有60多年历史、全国首批组建的股份制农村金融机构。2016年9月30日，该行在上海证券交易所挂牌上市。根据英国《银行家》杂志最新排名，常熟银行入选全球银行品牌价值和全球千强银行“双五百强”。

值得注意的是，常熟银行股价自10月22日起已连续多日下跌。10月29日，该行股价延续跌势，收盘报6.98元/股。

10月28日，常熟银行公布三季报，前三季度该行营业收入49.87亿元，同比增长4.17%；归母净利润为13.95亿元，同比增长1.76%。

尽管营收、净利双增，但增速却出现明显放缓。数据显示，去年同期，该行营业收入、净利润增速分别为11.86%、22.39%。

天风证券研报则点评称，该行营收增速下行主要有三大原因：一是金融让利，资产收益率走低，息差缩窄，导致三季度利息净收入增速（6.4%）环比下行较大；二是三季度债券收益率上行，影响债券交易盘的资本利得；三是手续费及佣金净收入等增长放缓明显，三季度同比增速为-20.8%。

资产规模方面，截至2020年9月末，常熟银行资产总额达2031.37亿元，较上年末增长9.9%，其中，发放贷款和垫款总额1251.45亿元，较上年末增长18.94%。

资产质量方面，截至2020年9月末，常熟银行不良贷款率为0.95%，较今年二季度末再次下降0.01个百分点；拨备覆盖率上涨了2.29个百分点至490.02%。

“未来随着实体经济的回暖，银行业绩有望呈现稳中向好的局势，从绝对数量来看，常熟银行风险抵御能力出色，业绩恢复可期；但从增速这样的相对指标来看，即便没有遇到疫情，正常经营企业也会因为业绩基数的提升而放缓增速，并且后疫情时代的业绩释放是一个渐进的过程，因此从短中期预期判断，常熟银行净利润增速很难回归到往年水平。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《国际金融报》记者表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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