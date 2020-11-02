开鑫贷遭大股东国开金融清仓减持

“和网贷没有关系，主要是国开金融投资战略的调整，更聚焦在高端制造等领域上，我们更聚焦在金融科技上，调整后也让我们更好地市场化运作。”

国家开发银行旗下国开金融有限责任公司（下称“国开金融”）拟清仓减持开鑫金融科技服务江苏有限公司（下称“开鑫科技”）。

江苏省产权交易所近日上线一则“开鑫金融科技服务江苏有限公司38.32%股权（对应5374.0844万元出资额）转让公告”，国开行全资子公司国开金融拟出让其持有的开鑫科技全部股权，挂牌价2.31亿元。

记者了解到，开鑫科技的前身为网贷平台开鑫贷，开鑫贷于2016年10月25日宣布集团化，品牌升级为开鑫金服。今年9月9日，开鑫金服再次宣布进行品牌升级，正式更名为开鑫科技。

依据开鑫贷对外披露信息，开鑫贷目前的运营公司为无锡开鑫网络借贷信息中介有限公司，系开鑫科技子公司。截至2020年8月31日，开鑫贷借贷余额为零，意味着已经实现网贷存量的清退。开鑫科技相关负责人也向《国际金融报》记者证实：“（网贷）已经清完了”。

开鑫贷完成网贷清退，国开金融为何仍计划清仓减持开鑫科技？开鑫科技相关负责人对《国际金融报》记者表示，“和网贷没有关系，主要是国开金融投资战略的调整，更聚焦在高端制造等领域上，我们更聚焦在金融科技上，调整后也让我们更好地市场化运作。”

国开金融清仓减持

依据江苏省产权市场网披露的信息，开鑫科技38.32%的股权转让项目10月21日在江苏省产权交易所挂牌，该笔股权对应开鑫科技5374.08万元出资额，股权挂牌价格约2.31亿元，约合4.3元/股。

出让开鑫科技38.32%股权的股东包括国开创新资本投资有限责任公司（下称“国开创新资本”）和国开金融，这两家公司分别持有开鑫科技34.83%、3.49%股权。天眼查信息显示，国开创新资本是国开金融的全资子公司，国开金融则由国家开发银行100%控股，国家开发银行第一大股东为财政部。

据悉，开鑫科技的前身为网贷平台开鑫贷，由江苏地方政府背景的江苏金农股份有限公司（下称“江苏金农”）和国资背景的国开金融于2012年12月发起成立，注册资本1000万元，其中江苏金农、国开金融分别持股51%、49%。

股权转让公告显示，截至目前，开鑫科技注册资本约1.4亿元。其中，国开金融控制38.32%股权，为第一大股东；无锡鑫汇聚投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持股18.57%。

截至2020年6月末，开鑫科技资产总额为7.43亿元，2020年上半年实现营业收入1.78亿元、净利润0.73亿元。2019年全年，开鑫科技营业收入、净利润分别为2.46亿元、0.74亿元。

对于国开金融拟清仓减持开鑫科技，开鑫科技相关负责人对《国际金融报》记者表示，“国开金融是开行（国家开发银行）的一个股权投资平台，更聚焦在高端制造等方面，开鑫科技聚焦于金融科技。虽然股权上有调整，但和国开那边（后续）还是会有一些深入合作，下一步公司会进一步做一些市场化的运作。”

对受让方有较高要求

当然，并不是随随便便的公司就能成为开鑫科技的大股东，国开金融在挂牌公告中对意向受让方提出较高要求，涉及公司经营范围、盈利能力、财务状况等8个条件。

首先，意向受让方或其控股股东经营范围须包含受托管理投资基金、资产运营业务；意向受让方或其控股股东实收资本不低于20亿元，净资产不低于150亿元，总资产不低于400亿元。

其次，意向受让方或其控股股东主体信用评级不低于AA+（含） ，须具备持续盈利的能力，且已持续经营3个以上完整会计年度，最近3个会计年度连续盈利（以2017年、2018年、2019年度审计报告为准）。同时，意向受让方近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚、未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施。

国开金融还提出，若联合收购体参与收购挂牌股权的，联合收购体成员不得超过4名，且联合收购体所有成员均须符合以上资格条件。同时，开鑫科技现有股东不受以上资格条件限制。

此外，挂牌公告中还特别要求，意向受让方须承诺：如成为受让方，在本次股权转让完成后能为开鑫科技提供不低于3万平方米的办公经营场所。

开鑫科技相关负责人表示，“这次转让，开行那边也和我们做了提前沟通。”当《国际金融报》记者询问是否已经有意向受让方时，开鑫科技相关负责人表示，不知情。

开鑫科技清退网贷

记者了解到，2016年10月25日，开鑫贷宣布集团化，升级并更名为“开鑫金服”，并上线金融资产交易、企业理财平台开金网。同时，强化金融科技服务核心竞争力，为供应链合作伙伴提供产品设计、系统开发、风险管理等金融科技服务。

2020年9月9日，开鑫金服更名为“开鑫科技”，强化科技属性。据介绍，开鑫科技致力于利用区块链、云计算、大数据、物联网等先进技术，在深挖产业数据价值的基础上，通过系统开发、产品设计、风控模型构建，帮助实体企业建立数字化金融运营体系、盘活供应链沉睡资产，提升产业运行效率。

目前，开鑫科技股东除了国开金融和无锡鑫汇聚投资合伙企业（有限合伙），还包括江苏省信用再担保集团（下称“江苏信担”）、江苏信托、无锡金投、南京舜君协立创业投资。其中，江苏信担持股13.5%股权，为开鑫科技第三大股东；江苏信托、无锡金投、南京舜君协立创业投资分别持有该公司9.87%股权，并列第四大股东。

开鑫贷官网披露的月报显示，截至2020年8月31日，开鑫贷借贷余额、借贷余额笔数、利息余额为零，意味着已经实现网贷存量的清退。开鑫科技相关负责人也证实：“（网贷）已经清完了”。

记者注意到，截至2020年7月31日，开鑫贷借贷余额247.17万元，借贷余额笔数228笔，利息余额3.52万元，意味着在今年7月底开鑫贷仍有247.17万元的余额未清退。截至记者发稿，开鑫贷、开鑫科技网站都未披露清退网贷的公告。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)