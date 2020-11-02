前三季度业绩大增 券商股能否扭转颓势

市场专家分析认为，四季度不是一个走大牛市的行情，加上券商股当前刚进入调整期，2020年最后两个月，券商股大涨的概率不大。

上市券商三季报喜讯频传，近期券商股却表现乏力。

截至10月29日，已有26家A股上市券商揭晓前三季度成绩单，整体表现不俗。其中，龙头券商中信证券以近420亿元营收、127亿元净利润遥遥领先同业。

分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，前三季度股市交投氛围活跃，券商经纪业务收益颇多。此外，注册制改革增厚券商投行业务收入。债务杠杆加大两融业务的布局，相关业务收入得到提振。预计四季度券商业绩将延续此前态势，关键在于经纪业务和两融业务。

前三季度业绩抢眼

《国际金融报》记者梳理获悉，截至10月29日，已披露三季报的上市券商中，有23家实现前三季度营收同比正增长，涨幅超过50%的有7家。其中，红塔证券前三季度营收同比大增161.4%。

前三季度营收在100亿元以上的有8家，其中，中信证券以419.95亿元营收遥遥领先，海通证券、国泰君安分别以282.54亿元、257.37亿元紧随其后，而招商证券、东方证券、中信建投三家券商营收也超过150亿元。

已披露三季报的26家上市券商中，有25家净利润同比正增长。其中，华林证券净利润大增116.08%。综合来看，营收和净利润呈现正相关关系，国信证券等6家券商净利润超过50亿元，中信证券以126.61亿元净利润排名第一，国泰君安、海通证券分别以89.52亿元、85.02亿元排名第二、第三，中信建投、招商证券净利润超过70亿元。营收排名第五的东方证券实现净利润30.51亿元，排名第八。但是行业差距较大，净利润低于10亿元的有9家。

净资产收益率（ROE）方面，17家券商ROE超过6%。中信建投加权平均净资产收益率同比上升5.59个百分点，至14.6%，位居行业第一；华林证券加权平均净资产收益率为11.75%，排名第二；国信证券、招商证券ROE分别是9.43%、8.71%。

经纪投行业务大增

记者注意到，券商三季度业绩表现较好主要得益于几方面：一是股市交投活跃，券商代理买卖证券业务净收入增加，经纪业务收入大增。比如，中信证券前三季度实现经纪业务手续费净收入85.35亿元，比去年同期的57.03亿元大增49.66%。二是债权投资利息收入增加，如华林证券，利息净收入同比增长76.49%至2.47亿元。三是资本市场改革增厚了投行业务收入，如国金证券，投行业务净收入增加，手续费及佣金净收入同比增加84.7%至28.54亿元。

第三方研究机构透镜公司研究创始人况玉清对《国际金融报》记者表示，券商主要四大收入来源是经纪业务、财富管理业务、两融业务和投行业务。首先，经纪业务方面，前三季度A股市场整体交投很活跃，对券商佣金收入起到较大的支撑作用，经纪业务占到券商平均约30%的收入比重，中小券商占比或超40%。同时，财富管理业务也受市场强势的正向影响。

两融业务一般占券商20%-30%的收入比重，也是非常重要的收入来源。由于市场行情表现强势，券商纷纷发债，通过债务杠杆加大两融业务的布局，支撑业务发展。此外，注册制相继在科创板和创业板试点后，A股市场的IPO活跃度明显大幅增加，明显增厚券商投行业务收入。

“预计券商四季度业绩还将延续三季度基本趋势，不会有太大改变。业绩重头戏仍在经纪业务和两融业务，投行业务是加分杠杆，如果券商有大的IPO保荐承销项目落地，肯定会锦上添花的。”况玉清表示。

板块陷入调整期

自7月份“飙涨”后，券商股维持震荡回调态势。10月9日至10月29日的15个交易日里，券商概念板块有8个交易日上涨，7个交易日下跌，区间下跌1.88%。在前三季度业绩大增的提振下，券商四季度走势备受关注。

申万宏源首席市场专家桂浩明在接受《国际金融报》记者采访时直言，券商板块最近确实走得比较弱，其主要原因是：第一，券商股总体估值已经不算太便宜，国庆长假后市场情绪不高，支撑估值的市场信心不足；第二，券商本身是个全周期行业，它的运行对行情的压力还是比较大的，需要活跃行情的提振，然而“金九银十”行情落空，券商板块陷入低迷；第三，近期一些资金开始从白马股中退出，获利套现的需求比较明显，这也使得券商有很大的压力。

“综合来看，2020年最后两个月，券商股大涨的机会不大。原因很简单，四季度不是一个走大牛市的行情。另外，券商股当前刚进入调整期，还没有调整到位。”桂浩明向《国际金融报》记者表示。

桂浩明向投资者提出建议，券商股可以成为行情龙头，但其实是有条件的。在整个市场比较疲弱循环的时候，券商股做不到行情龙头。另外，应该认识到券商的同质化竞争比较严重，客户间的差异并不是很大，而且数量众多，现在行业当中前十大券商都已经在A股上市了（包括11月2日上市的中金公司），券商证券化程度越来越高。短期建议对券商股持谨慎态度。

中信建投研报指出，当前申万“证券”二级行业指数估值为2.08倍PB（市净率）、29.5倍PE（市盈率），2015年峰值时曾达到5.01倍PB、56.5倍PE，上行仍有空间。在资本市场双向开放的背景下，证券业并购重组是培育航母级券商、保护国家金融利益的重要手段，头部券商将在财富管理、股权融资等领域集聚市场资源，从而在长期竞争中占优；中小券商存在被溢价收购的可能性，短期估值受提振。

长城证券非银金融分析师刘文强认为，以券商为代表的资本内循环板块所承接的历史使命愈发重要，逐渐形成“戴维斯双击”效应，随着高估值板块的抱团改变及机构调仓推进，券商等板块有望成为新的抱团，改变目前普遍低配的状态。且在行业混业想象的时代背景下，分化分层发展的趋势将加剧。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)