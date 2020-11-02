基金投顾一周年的痛点与难点

在基金投顾业务这场“混战”中，无论是前期宣传还是后期服务的推出，可以看出公募基金和第三方基金销售机构投入的积极性最高，而券商和银行的动作相对迟缓。

公募基金投顾业务试点工作已走过一周年。在这短短一年时间里，拿下试点资质的机构名单已经扩充至18家，包括5家公募及旗下子公司、7家券商、3家银行、3家第三方基金销售机构。

由于这些机构所处行业以及风格不同，目前已有部分机构率先推出特色投顾产品，冲在最前的是公募基金公司，其次是第三方基金销售公司，券商和银行在这条赛道上起步相对较晚，已有公司推出了投顾产品。

基金投顾业务无疑是一片蓝海，更重要的是帮助广大投资者提升基金投资体验，解决目前市场普遍存在的“基金赚钱，基民不赚钱”的痛点。

18家机构进展如何

2019年10月24日，证监会机构部下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（下称《通知》）。其中提及，基金投资顾问试点机构从事基金投资顾问业务，可以接受客户委托，按照协议约定向其提供基金投资组合策略建议，并直接或间接获取经济利益。

上述《通知》也是监管部门的首次明文规定，获批机构可以代客户作出公募基金投资决策，并执行相关交易申请。在《通知》发布之后，首批业务试点机构为华夏基金、南方基金、易方达基金、中欧基金和嘉实基金等五家公募或旗下子公司。

2019年12月，腾安基金、蚂蚁基金、盈米基金三家第三方基金销售机构获得基金投顾业务试点资质；2020年2月28日，先后有中信建投、中金公司、国泰君安等7家券商和工商银行、平安银行、招商银行3家银行获得基金投顾业务试点资质。

基金投顾业务试点目前已横跨公募、银行、券商、第三方销售这四大行业。《国际金融报》记者注意到，基金投顾赛道开设以来，各家获批机构进展程度不一，先后有多家机构上线基金投顾产品。

对于掌握着发行和管理基金天然优势的公募基金而言，当仁不让地成为基金投顾产品的先行者，已有多家公司上线投顾服务。紧随其后的是，拥有线上用户优势的第三方基金销售机构，包括腾安基金、蚂蚁基金、盈米基金，均已上线基金投顾服务。今年4月，蚂蚁基金上线“帮你投”投顾服务；8月，腾讯理财通开放“一起投”；10月，盈米基金推出“四笔钱”投顾服务升级计划。

投顾试点获批的券商中，也有几家尝试推出投顾服务，比如，华泰证券推出的“涨乐星投”，申万宏源上线的“星基汇”，国泰君安上线的“君享投”等。银行推出的基金投顾服务相对其他平台较晚，但近期也有积极的筹备动作。

投顾“混战”一触即发

从模式上来看，获批机构推出基金投顾服务业务主要有以下几种：一是公募基金依靠旗下子公司来开展投顾业务，比如，华夏基金旗下子公司华夏财富推出的“华夏查理智投”，嘉实基金旗下子公司嘉实财富推出的“嘉实财富投顾账户”，中欧基金旗下中欧钱滚滚平台推出的“水滴投顾”；二是与第三方机构天天基金共同推出“司南投顾”的南方基金，随后，其他基金公司也纷纷与天天基金开展了合作；三是第三方基金销售机构、银行和券商自行推出的投顾服务；四是获批机构之间的相互合作，主要是第三方基金销售机构与公募基金之间的合作。

华夏财富相关人士对《国际金融报》记者表示，截至10月23日，依托于华夏基金强大的投研实力，华夏查理智投客均盈利达3350元，其中单客最高获利达171.36万元。从客户投资组合来看，单笔最高投资金额组合是固收增强组合，最受欢迎资产增值组合是权益优选组合。

嘉实基金相关人士向记者介绍，嘉实财富在业内率先倡导推动“买方代理”模式。投资顾问依据投资者的委托，在授权范围向投资者提供建议或以投资者名义管理其账户内的资产配置和实施投资决策等，投资顾问只向投资者收取一定的服务费用，不再向产品方收取任何销售佣金。相对来说，“买方代理”模式才是符合投资者利益的最好制度安排。

不同于其他拥有强大股东背景或天然优势的机构，盈米基金属于一家创业型公司。盈米基金CEO肖雯在接受媒体采访时表示，投顾业务应当具有多样性，因为机构的角度不同，会呈现不同的投顾服务投点。比如，基金公司可能更多从投资角度去帮助老百姓解决财富问题；销售公司、财富管理公司更多要从“顾”的角度去解决财富保值增值的问题。如果基金公司是七分投、三份顾，销售公司可能是三分投、七分顾。不同形式、不同特点的投顾更能推进整个行业的快速发展。

在这场基金投顾业务的“混战”中，无论是前期宣传还是后期服务的推出，可以看出公募基金和第三方基金销售机构投入的积极性最高，券商和银行的动作相对迟缓。

某家获得基金投顾业务资质的银行工作人士对《国际金融报》记者表示，公募基金在产品设计层面更有优势，而银行也有渠道优势，由于银行不仅要开展投顾业务，还有其他各项业务筹备开展，导致相关业务布局相对较缓慢。

基金投顾一周年之际，多家试点机构“八仙过海，各显神通”，欲抢夺更多市场资源。

对于市场已上线的各种基金投顾服务，投资者在选择时面临困惑，究竟哪家机构更适合自己？基金豆CEO、联合创始人冯霞在接受《国际金融报》记者采访时表示，从目前各家推出的投顾业务看，差异不是特别明显。其实底层的类投顾业务是一个百花齐放、非常多元、接地气的活跃生态，不同的平台有独具一格的投资理念和风格，形成了一套何时投、投什么、何时卖的完整的投资服务。“基金投顾业务未必是要很多大而全的机构，可能更需要的是成千上万的小而美的平台，更能促进行业的稳固前行”。

多元化更利于行业发展

目前关于基金投资，业界讨论最多的问题是如何解决“基金赚钱，基民不赚钱”的现象。

冯霞表示，上述现象确实存在。而出现这样的情况，各方都有一定的责任。首先，基民没有很好的风险意识，存在典型的追涨杀跌的情况。从新发基金的数据清晰可见：市场上涨，新基金销售火爆；市场低迷，新基金很难卖，甚至无人问津。

其次，基金公司和销售平台靠规模生存，为了扩大销售规模赚取管理费，它们会倾向于在熊市低位宣传债券型基金的安全，而在牛市高位宣传股票型基金的收益。这也导致基金长期赚钱而基民不赚钱的困顿局面出现。实际上，真正赚钱的方法是在市场低迷的时候入场投资，在牛市高位的时候止盈卖出。根本上来讲，基金赚钱基民不赚钱这种现象，是由基金行业的这种销售导向决定的。

基金投顾服务的推出，旨在帮助投资者获得更好的投资体验和预期收益。业界对于投顾的认识，更多是从“投”和“顾”两个角度来思考。

华夏财富相关人士认为，投顾服务，拆开来看是“投”和“顾”的能力，这两点的标准是不一样的。对于“投”的能力，可能有各种指标和数据能够清晰的进行排名与比较。但是“顾”的能力是很难衡量的，并且不是短期能够衡量的。顾的衡量标准是“客户是否满意”，但是满意，到底是满意服务还是满意收益？是满意达到自己的预期，还是满意达到了市场最好的水平？这个指标可能很难去量化。但也有可能是形成核心竞争力和护城河的地方。

对比公募、券商和银行三大行业，冯霞认为，网点数量庞大、客户基础良好、理财经理众多的银行在“顾”这一端有天然优势；投研队伍强大的券商在“投”方面有相对优势；发行公募产品的基金公司则在“投”方面最具有优势。

嘉实基金相关人士表示，未来，投顾的重点是协助客户作出更好的决策，而非协助客户选择更好的产品，如果一个方案只是交付给客户，是不创造价值的，只有真正把服务做成了产品，以“顾”为主的非管理型投顾才是投顾业务核心的价值来源。

目前来看，推出基金投顾业务已满一周年，而这只是行业的起步。

冯霞认为，投顾业务是基金行业长期发展的方向，前途是光明的，但道路是曲折且漫长的，至少需要3-5年的时间逐步建立。

“如果我们参看美国基金行业的发展路径，会发现他们在20世纪80年代前也是销售导向为主，卖基金根据规模提成，不管用户赚不赚钱。但美国401K计划推出后，基金投资需求迅猛增加，对投顾的需求也旺盛起来，而且佣金自由化后，各大机构也主动大力发展投顾，以降低对销售佣金的依赖。”冯霞表示。

“当前基金投顾业务最大的困难是如何建立多元化的生态。”冯霞认为，从当前试点机构来看，门槛非常高。而投顾业务本是贴近用户、接地气的业务，投顾业务如何能够降低门槛以便让多样化的中小平台能获得发展机会，如何能够保证投顾资产账户管理足够安全，让投资者的利益得到充分的保护，这是多元化投顾生态需要完善的设计。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)