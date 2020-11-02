“双十一”来袭 消费主题基金看涨

今年的“双十一”大战，硝烟已提前点燃。一年一度的全民购物狂欢节，刺激着消费板块的神经。从历史经验来看，在此期间消费主题基金赚钱概率较高。

“双十一”临近，“剁手党”忙着研究省钱攻略，“理财党”则在伺机而动。

一年一度的全民购物狂欢节，刺激着消费板块的神经。

首个“双十一”诞生于2009年，《国际金融报》记者梳理发现，在此之前，市场上仅有3只消费主题基金——华宝宝康消费品、长城消费增值和申万菱信消费增长，分别成立于2003年、2006年和2009年。

第四只消费主题基金“易方达消费行业”成立于2010年8月。之后，另外6只消费主题基金在同年相继成立。目前，该类基金已增至162只（不同份额分开计算，下同）。

主题基金搭上顺风车

历年“双十一”前10个交易日，消费主题基金赚钱概率较高。据Wind统计，2015年-2019年，有数据可统计的消费主题基金平均涨幅分别为5.63%、0.84%、2.65%、1.01%、3.33%，取得正收益的基金比例分别为95%、87%、87%、75%、98%，单只基金区间最高涨幅分别为14.62%、6.35%、7.43%、6.04%、9.81%。

拉长周期来看，“消费基”表现较为亮眼。截至10月28日，162只消费主题基金年内平均收益率为39.21%，只有8只收益告负。

今年消费股能否搭上“双十一”的顺风车？业内人士观点不一。

“建议不要过于期待今年‘双十一’对消费股的提振。”诺德基金基金经理胡志伟向《国际金融报》记者指出，受疫情影响，叠加直播带货销售模式方兴未艾，网络销售今年以来一直是消费领域的热点，平台以及生产企业对于某一特殊销售时点的依赖度在逐步下降。

“在经济减速增长、需求不振的背景下，1-9月份实物商品网上零售额同比增长15.3%，是一个很令人振奋的成就。今年以来消费类个股反复活跃，涨幅较大，也较为充分地反映了这样的一个预期和现实。”胡志伟补充道。

广发消费品精选混合基金经理李琛持不同观点。她在接受《国际金融报》记者采访时表示，每年“双十一”对于主力销售在电商平台的产品而言是非常重要的销售时段，对于一些企业而言，“双十一”的销售量占全年销量很大的份额，是决定全年业绩的关键。同时，也有一些企业通过“双十一”提高企业品牌知名度，扩大产品触达范围。

多角度捕捉投资机会

那么，从投资的角度来看，有哪些“双十一”的机会可以捕捉？

李琛认为，一般服装鞋类、个护妆化产品、小家电等产品会表现较好，在电商销售规模增速较快。同时，也可以关注电商企业在“双十一”的表现。今年还有新增直播电商企业，这也是未来可以关注的板块。

据胡志伟观察，今年“双十一”部分主要平台采用了双预售模式，“双十一”事实上从10月21日就已经开始，从目前可以获得的阶段性数据看，化妆品和纺织服饰预售数据增速领先，可予以关注。

农银汇理消费主题混合基金经理徐文卉向《国际金融报》记者表示，从消费品公司渠道演变来看，线上渠道凭借高效便捷和较短的营销交易线，渗透率逐年提升，今年更是加速的趋势。而“双十一”节庆是电商和企业依靠价格利益点，多年打造的线上消费爆发时点，也是消费品企业一个重要的观测窗口。

徐文卉分析，短期来看，线上销售占比高的企业，“双十一”是全年业绩增长的重要保障。长期来看，也可通过“双十一”观测消费品企业长期耕耘的品牌力，具有品牌力的消费品企业在“双十一”可以较低投入迎来自然流量的爆发；而品牌力仍待完善的运营类企业，可观测其线上流量捕捉和转化能力。具备强品牌力的企业和强运营能力的企业，都是可捕捉的投资机会。

关注细分板块投资价值

消费板块一直是公募基金重点关注的对象，近两年估值大幅攀升。拉长周期来看，消费行业的投资价值如何？哪些细分板块更容易脱颖而出？

“从远期估值角度来看，我们看好整个消费板块，特别是以食品饮料为代表、契合消费新趋势的一些个股机会。”博时消费创新基金经理王诗瑶认为，投资机会将主要来自一些有创新属性的消费类个股，包括涉及新市场、新行业的一些公司。

在李琛看来，消费行业具备赛道长、真壁垒建立后较难打破、市场空间容量巨大，并且产品生命周期较长、更迭较慢、商业模式较好等特点。这些特点决定了消费行业各个细分领域都能涌现出优质龙头企业，它们的成长性和业绩稳定性都较为确定，周期性弱，是非常优质的投资标的板块。

“拉长周期看，在经济和社会稳定发展的前提下，消费行业需求稳定且容易被激发、客户粘性相对较好、品牌溢价效应显著，作为一个整体是最具备投资价值的板块。”胡志伟相对看好符合年轻人需求的美妆护理、服饰、休闲娱乐、电子电器产品等细分行业。

“这些行业正处在国产品牌伴随年轻人成长、新材料和新科技革新产品性能、互联网和大数据技术颠覆传统营销模式和渠道的过程之中，长期来看，一定能诞生一大批优秀的企业。”胡志伟表示。

徐文卉认为，传统行业集中度的提升、新兴行业成长期红利下的高速发展都是未来能清晰看到的趋势。从确定性维度来看，大多数消费品子行业的发展方向与要素相对成熟，行业间与海内外有较多维度的可比参考。因此，这些子行业的成长路径都有相对更清晰的可预见性。从稳定性维度来看，优秀的消费品行业和公司的需求端稳定且持续性强，供给端对成本和费用的掌控力亦强。

“行业中以上三个维度综合打分突出的板块更容易脱颖而出，例如白酒、餐饮供应链、免税、化妆品与医美等子行业。”徐文卉总结道。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)